NA STUBU SRAMA: Takmičari osudili Terzu, on optužio Enu da igra rijaliti sa Pejom(VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Terzu:

- Kažeš da Ena igra rijaliti sa Pejom, a ovde si samo ti igrao rijaliti sa Sofijom, namagarčio si je?

- Svako ima pravo da misli i radi šta želi, što se tiče Ene, smatram da igra rijaliti i sa Pejom, ona je sa vrata napala Aneli,a da ne pominjemo Luku kako ga je kanalila. Čak i ono što je radila sa Rajačićem je igranje rijalitija. Ona Peju poniživa, zbog nje ga zovu kockar, on je sasvim druga osoba sa strane. - rekao je Terza.

- On je folirant, on ovako govori Eni - dodala je Sofija.

- Ena je l sam ja tebi ovo rekao ? - upitao je Terza.

- Nisi ovako - govorila je Ena.

- Sram te bilo, ovo je taj rijaliti koji pričamo - govorio je Terza.

- Ovom čovek ništa ne treba verovati, on gleda stalno šta je radim,a sve štoi je rekao za Enu on je to radio sa mnom. Njemu je cilj bio da bude u vezi sa nekim da bi imao priču. - govorila je Sofija.

- Šta on da kaže, bolje da ćuti, da mu ne uđe Milica da ne krene da plač, budaletino jedna - rekao je Mića.

- Meni je Terza rekao da vidi da imam emocije .Peja je dokazao koliko je pametan, pamentniji od tebe, vidimo svi šta bi ti radio.

Autor: N.B.