Ena Čolić postala glavna tema: Terza ubeđen da ona igra rijaliti sa Pejom, a evo koja je Đedovićeva šok teorija! (VIDEO)

Proćaskali!

Marko Đedović i Borislav Terzić Terza porazgovarali su o Eni Čolić i izneli teoriju da li ona igra rijaliti sa Jovanom Pejićem Pejom, ali su ipak došli do zaključka da nije baš sa svoja i da nije baš dobro.

- Ivan želi kao da bude bitan jer ga je Zlata zvala, a on nikad ne može da bude bitan. Ja sam sa Pejom samo pričao, pribrao ga i on se opustio. Poenta je kad je bilo Ćubi ono, on je prišao i rekao: ''Meni se nešto slično dešavalo'' - rekao je Đedović.

- Đedoviću, ajde kaži iskreno mišljenje o Eni i da li ona igra rijaliti? - upitao je Terza.

- Ona je totalno polupana, udarena je do ja*a - rekao je Mateja.

- Je l' vi čujete njene rečenice za stolom? Ona ne igra rijaliti, ona je samo udarena. Ona kao da je malo mlađa u odnosu na svoje godine. Ti njoj kažeš: ''Je*em ti mater, ku*vo, slatka si'', a ona kaže: ''Jao hvala''. Ona samo poslednju reč čuje - rekao je Đedović.

- Meni je ona draga, ja nju volim, ali je nisam upoznao baš ovakvu - rekao je Mateja.

- Terza, da ti sad imaš dobar odnos sa Milicom, na šta bi usmerio Barbaru? Čime da se bavi u životu? - upitao je Munjez.

- Neki folklor, sport, ne znam - rekao je Terza.

Autor: N.P.