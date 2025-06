Daje sve od sebe da je povrati! Luka PONIZIO odnos s bivšom da bi se dodvorio Aneli: Da mi je nešto valjalo... (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović osamio se s Aneli Ahmić, te joj je tom prilikom održao monolog, tačnije predavanje, o njihovom odnosu i o odnosu dvoje zrelih ljudi koji su u vezi.

- Kako može on njoj to da radi ili ona njemu, ako se vole?! Volim te je velika reč, baš velika reč. Povredila si me milion puta i uvredila, i ja tebe i ti mene, ali sam te zavoleo. Zavoleo sam to tvoje i naše i što možeš da daš kada nema tih stvari...Rizikuješ da izgubiš, tako se posvađaju dva prijatelja oko sitnice, krene ovom iza leđa, ovaj čuje i puče prijateljstvo. Tako je i u ljubavi. Da smo od početka ti i ja bili zajedno, bilo bi sve super. I ja sam sve pogrešio, da sam bio zadovoljan onim što imam ne bih nikada bio s tobom, ali nisam, nije me ništa ispunjavalo, osim tebe - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić