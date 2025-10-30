STAVIO POVEZ OKO OČIJU: Luka ne vidi razlog zbog čega bi njegova majka promenila mišljenje o Aneli, stao na stranu svoje devojke! (VIDEO)

Šok!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Luki Vujoviću.

- Znaš dovoljno Biljanu, svoju majku, zar ti ne deluje kao da je nešto videla u vezi tvog odnosa sa Aneli i da joj smeta to ponašanje?

- Šta je pa ona rekla? Kad sam izašao iz rijalitija, ona je rekla da je Baja pogrešio, da je porodicu celu ukaljao tim oglašavanjem. Ne znam šta bi to moglo da bude, osim tog Anelinog dopisivanja sa podrškom, ovim ili onim da je iznervira, pa da promeni mišljenje - kazao je Luka.

- Aneli, zbog čega ti kao Lukina devojka gledaš šta rade Janjuš i Kačavenda? - glasilo je pitanje.

- Nisam pomno pratila. Podrška mi je slala njihove klipove. Viralno je bilo kako se Kačavenda i Janjuš vaćare. Ispod jednog pokrivača su bili njih dvoje, nešto se isod drmalo - rekla je Aneli.

- Evo, neka pogledaju na tiktoku i vide, možda je i se*s bio, a da ja ne znam. Šta reći, smećarka opet vređa - kazala je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.