NIJE MU JASNO ZBOG ČEGA: Luka progovorio o prodatim automobilima, pa je otkrio da li podržava Sitinu odluku (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Luku Vujovića:

- ŠTa tebi druže nije jasno, tvoja sestra je sama zvala Asmina za auto?

- To je istina, Aneli je mislila da iza toga stoji MIlan, a Asmin je rekao da ne stoji MIlan. Meni je Aneli sve tada ispričala, i tada ja njoj nemam šta da zamerim, jer je ona meni rekla sve. - rekao je Luka.

- Ja sam hteo da joj pomognem, a Sita je pokušavala preko mene da se opere - dodao je ASmun.

- Ja sam tada tvrdio da je Ermina govorila da ostane među nama razgovor, a onda ona to radi. Tebi ćerka gleda se*s - rekao je Asmin.

- LUka da li ti je normalno da sestra proda auto dva puta u delove - upitao je MIlan.

- Jeste mi normalno ako treba, ali mi nije jasno zbog čega - rekao je Luka.

Nakon toga Lepi MIća je prokomentarisao odnos Aneli i Janjuša.

- Smatram da je Aneli rano ušla u vezu sa Janjušem, a nije završila priču sa Asminom - rekao je MIća te je Luka otkrio da on voli samo Aneli.

- Jesi se zaljubio u Maju - upitao je MIlan.

- Imam emocije samo prema Aneli od dana od kako sam ušao u vezu sa Aneli- rekao je Luka.

- To je jasno sada ona treba davodi računa - rekoa je Asmin.

Autor: N.B.