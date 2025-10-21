ANELI NAPALA NERIA ZBOG JANJUŠA: Ružanji sve obelodanio, pa izneo svoje pravo mišljenje (VIDEO)

Šok!

Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš odvojili su se u dvorištu sa Neriom Ružanjijem, kako bi sa njim proazgovarali o Aneli Ahmić.

- Sedimo jutros i kaže: "Kako si mogao reći da ti je Janjuš najdraži". Familijarni sastanak u Eliti... - rekao je Nerio.

- Ne može tvoje mišljenje niko da promeni - rekao je Janjuš.

- Ja sam rekao da mi se tvoja energija najviše dopada. Nisi mi ružnu reč rekao - rekao je Nerio.

- Ona isto tako misli sigurno, to ti potpisujem, nego malo pod uticajem drugih - rekao je Janjuš.

-Jeste li pričali nešto? - pitao je Uroš.

- Nismo - rekao je Nerio.

- Ona je njega napala što je rekao da sam mu ja najdraži - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić