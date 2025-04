Karić izneo svoje mišljenje o Đedoviću i Aneli, pa u svom izlaganju više puta potkačio Anđelu! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija 'Nominacije', a ovonedeljni nominovani učesnici su Aneli Ahmić i Marko Đedović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću.

- Što se tiče Marka i Aneli, sa njom sam imao nekoliko konflikta, mislila je da je mrzim... Površno sam čuo momente, tebe, Asmina i Stanije. Neke stvari ti sa početka nisu bile potrebne, zamerao sam ti to... Anđela nije trebala da spomene ono malo pre, ti si se meni izvinila - rekao je Karić.

- To je uradila zbog tvog oca, jer je čula da je on brani. Treba joj podrška - rekla je Anđela.

- Mislim da moj otac i nije promenio mišljenje, samo je spustio malo loptu. Zamerao sam mu što pljuje Đedovića, jer je on moj prijatelj, pomogao mi je kada mi je bilo najteže... Aneli ti si trebala neke stvari da demantuješ kada si izašla prošle sezone, trebala si da neke stvari zadržiš za sebe... Asmina ne mogu da komentarišem, dečko nije ovde. Ti i ja imamo korektan odnos, draga si mi postala... Ušla si malo polupana, prošle godine si bila prva tema, a ove godine nisi znala kako da dođeš do te situacije koja ti je prijala. Sa Lukom treba da uživaš, ne treba da dopustite da neko utiče na vaš odnos. To da li je to prava ljubav ili ne, to vi znate. Moram da dodam samo, da je ružno što se Uroš družio sa tobom, a sada te vređa - rekao je Karić.

- Od kad sam ovde, imamo dobar odnos... Ne sviđa mi se trenutna situacija sa Aneli, a zapretio si ovde ljudima da ako se budu postavili kao što je ona, da ćeš da izneseš sve što znaš o njima, pa da se oni zato i druže sada sa tobom. Mislim da ljudi u rehab kod tebe dolaze zbog kadra, da bi ti bio tu da ih braniš... Tvoj najlojajniji prijatelj ovde pored mene je Milena... Nisi jedan od onih što pljuju, pa ližu... Ostavljam Đedovića, šaljem Aneli.

- Jel to misliš na Anđelu da traži kadar u rehabu? - pitao je Gastoz.

