Stavio sve karte na sto! Peja izneo svoje mišljenje o Đedoviću i Aneli, pa priznao šta im zamera... (VIDEO)

Iskren!

U toku je emisija 'Nominacije', a ovonedeljni nominovani učesnici su Aneli Ahmić i Marko Đedović. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovanu Pejiću Peji.

- Nešto između Ene i Aneli mi se nije svidelo, zbog svađa sam znao da ih stavim isti koš i da kažem da su klošarke... Zameram ti što si gledala da li ja imam se*s sa Enom, a ja sam za tvoj rekao super, treba da uživate. Zameram ti za vređanje Ene, ali nisam hteo da te vređam... Tvoj odnos sa Đedovićem mi se ne sviđa, ali to je vaš odnos, neću da se mešam - rekao je Peja.

- Što se tiče Đedovića, nisam hteo da me on obučava i da me pravi rijaliti igračem... Imali smo sukob na početku, želeo sam da odbranim Enu... Tvoje učešće mi je super, kada sam se napao nisi mi vređao majku, porodicu, imaš poštovanja prema meni, kao i ja prema tebi. Tvoj odnos sa Aneli je nešto što vi treba da čistite - rekao je Peja.

- Ostavljam Marka, šaljem Aneli - odlučio je Peja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.