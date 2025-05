Dobar si čovek i dobra majka: Ovo će najviše zaboleti Enu Čolić! Peja otvorio karte i Aneli otkrio šta zapravo misli o njoj! (VIDEO)

Iskren do koske!

U toku je podela budžeta Jovana Pejića Peje, on je naredni mali budžet dao Mileni Mimas Šarac.

- Gruja kad bi se pitao dobila bi veliki budžet, ali ja mislim da ne zaslužuješ ni te 3000 dinara. Tebi je rijaliti na prvom mestu. Ne kažem da ga ne voliš, ali ne treba da iznosiš neke informacije. Nisi loša osoba, ali nisi za Gruju i to je njegova porodica videla. Ja ću uvek ovde biti uz Gruju. Nema potrebe da te vređam i da te omalovažavam. Ja ovde njega gledam kao rođenog brata i mislim da treba da se potrudiš ako hoćeš. Ja mislim da bi on umro kad bi ti bila sa drugom osobom. Mislim da bi ti bila sa drugim, ali nemaš sa kim - govorio je Peja.

Mali budžet dobila je Aneli Ahmić.

- Rekao sam iskreno da ste mi Ena i ti iste i da vam je ponašanje isto. Nikad se nisam mešao između vas, nisi imala muškarca i nije bilo potrebe da se mešam i da se derem na tebe. Sa Lukom sam se dogovorio da se ne mešamo i da je to između vas. Ja sam njoj zamero to, nisam hteo da imam devojku koja to radi. Nisam te puno komentarisao jer ne volim da komentarišem ljude koji mi nisu bitni. Nikad ništa nisam uzeo od tebe jer mislim da su to moji kodeksi. Na Bajram sam došao jer su to dešavanja gde svi treba da dođemo, to su dani kad se svima prašta i treba da se pokaže ljudskost i ljubav. Mislim da si dobar lik, dobar čovek i dobra majka - pričao je Peja.

Autor: A. Nikolić