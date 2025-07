Hasan je čudak, ali da ga pozoveš u pet ujutru... Peja progovorio o svom odnosu sa Dudićem, napravio poređenje njega i oca Zorana! (VIDEO)

Iskren do koske!

Jovan Pejić Peja otvorio je dušu, pa progovorio o svojoj porodici.

- Moj brat je sad napunio 41 godinu. Ima dva deteta, jedno imao 18, drugo 16. Keva mi ima 62, sad će 63 - rekao je Peja.

- To je baš dosta. Izgleda top za svoje godine - rekao je Marko.

- Nije se ni našminkala nešto. Izgleda kao da ima 45-50. Da ste je videli pre pet godina, žena je izgledala kao da ima 30godina. Nekako u poslednjih 5 godina bleji kući, ide pijac, kuća, čisti i riba, nije aktivna. Kad si aktivan i kad se zaje*avaš izgledaš mlađe. Ona je bila non stop u pokretu - rekao je Peja.

- Tebi u porodici, nikad nije dosadno. Je l' se viđaš sa Hasanom? - pitala je Sanja.

- Kako ne. Hasan ti je legenda lik. On je nekako najbolji od svih, ali je malo čudak. Kaže zvao ga Milošević. Da ga zovneš u pet ujutru da ti donese cigare, on će naći nekoga da ti donese. Nikad nisam otišao kod njega da mi nije dao nešto. Bilo me sramota da idem. Zanimljiv je. Najviše voli unučiće i decu. Ne znam da li se ženio, ali je živeo sa nekom ženom deset, petnaest godina. Sad živi sa nekom ženom. On ima oko 65 godina - rekao je Peja.

- Kad pogledam njega i tvog tatu kao da je razlika 20 godina

- Pa Hasa nikad nije trenirao, tata se bavio tim sportskim životom. Ćale je više šminkica fazon. Meni Hasa izgleda kao da ima 58godina, ćale 50, a keva kao da ima 45, najmlađe od svih. Burazer mi izgleda kao da ima 35. Sećam se slike kad sam gledao, brat i ja smo bili identični. Baba je najjača, kad je neko pita nešto drugi put, ona kaže: "Dobro druže rekla sam ti, šta me je*eš". Jednom je neki lik krenuo da je napadne da joj uzme lanac, on joj postavio nogu da padne, ma kakvi da uzme lanac. Baba je šou program - pričao je Peja.

Autor: A.Anđić