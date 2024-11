Toplo-hladno! Peja progovorio o odnosu sa Enom, provukao i Sandru, pa otkrio: Pričali smo Luka i ja i rekao sam mu... (VIDEO)

Iskren do koske!

Nakon odgledanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da vide rekapitulaciju odnosa Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, koji možete pogledati OVDE, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Pejom.

- Kakva je situacija sa Enom - pitao je Darko.

- Drago mi je da smo malko spustili loptu, kada je nominovala Miljanu, pružio sam joj ruku za to i rekao svaka čast što je iznela svoje pravo mišljenje. Njoj je bilo drago što sam joj pružio podršku...Ja sam i njoj rekao da se ovde dešavaju i neke stvari koje se ne dešavaju napolju. Ja sam u životu imao mirnije devojke, ona je malo jača devojka. Možda me je više zaintrigirala ona nego da je neko drugi tu. Uvek bih skočio za nju kada bih osetio potrebu da skočim - rekao je Peja.

- Zbog čega smatraš da Ena nije iskrena sa tobom - pitao je Darko.

- Kada sam gledao klip, rekao sam da se vidi ta iskrena ljubav i sa njene i sa moje strane kroz taj osmeh, osmeh ne može da slaže. Jednostavno ta igra sa Munjom što je uzela pitu...Voleo bih da budemo prijatelji u ovom trenutku, i ona i ja smo povređeni, ni ja nisam razmišljao o njenom detetu kako sve gleda, možda sam razmišljao da gledaju moji roditelji i da ne gledaju kako ja nekoga vređam. Ena je okej skroz, imamo sad taj neki prijateljski odnos - rekao je Peja.

- Kakva su tvoja osećanja sada - pitao je Tanasijević.

- Iskreno, šta znam, pomešana su. Malo pre sam sa Lukom popričao, rekao sam mu da nije bilo nešto iz inata to sa Sandrom, možda je meni taj muški ego bio spušten, a nisam hteo to da pokažem...Bio sam iskren, porazgovarao sam sa njim, seli smo, popričali, dečko ima jako lepo mišljenje o meni. Rekao sam mu da ne možemo da budemo toliko bliski jer je imao taj neki koflikt sa Kadrom, ja Kadru obožavam - rekao je Peja, a onda se osvrnuo na odnos Ene i Sofije Janićijević:

- Iskreno, nekad kad kaže Ena za Sofiju nešto, pa se posle smeju, malo mi je to onako...Rekao sam Eni da ne treba svima da veruje, treba da veruje ljudima koje poznaje od spolja. Svoje mišljenje bi trebalo da kaže i Sofiji u oči, to i s neke strane nije korektno, smatram da i Sofija hoće da spusti loptu. Mislim da su jedna drugoj drage, što kažu, a posle se smeju - rekao je on.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić