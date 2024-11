Skinuo rukavice! Bebica konačno progovorio o Teodori i Munjezu, odnosu sa Miljanom: Krenuli smo ispočetka, dali smo jedno drugom šansu... (VIDEO)

Iskren do koske!

Nenad Macanović Bebica bio je naredni sagovornik Darka Tanasijevića u Šiša baru.

- Kakva je situacija sa Teodorom sada - pitao je Darko.

- Okej smo sada, imali smo taj razgovor, ona je shvatila neke stvari koje je radila i pričala sa Jelenom i piratom. Sedeli su i plakali, pričala mi je i rekla mi je da je shvatila da je radila neke stvari i koje je pogrešila. Sada pričam o tome da li mi je rekla za tu kafanu. Sada ćemo probati da vidimo da vratimo poverenje koje smo izgubili jedno u drugom. Rekla mi je: "Tebi je bolje što nije tu Najo, ali je Aleksandra i dalje tu", sve se to nakupi. Krenuli smo ispočetka, dali smo jedno drugom šansu - rekao je Bebica.

- Odmotava se klupko za njeno druženje sa Terzom i Munjom. Prvo je bilo druženje sa Munjom, sada se uključuje Terza - rekao je Darko.

- Terza i Teodora se nikada nisu videli napolju, nije nigde htela da ide bez mene napolju. Ona je napisala: "Ne možemo nigde, Nenad ima obaveze", a on je napisao: "Nisam ni mislio da dođeš sa njim". Imam poverenja u nju, znam da me nikada nije prevarila i ovo što pričaju, ne zanima me! Ja sam na toj veridbi bio samo zbog Milice, jer smo drugari, a dok oni gledaju tu neku stranu rijalitija. Nije Teodora jedina devojka s kojom je Munja pravio priču, Slađa je rekla da je i nju zvao da ide s njom na Zlatibor, kaže da je sreća što nije išao, jer bi na kraju ispalo da je i s njom bio. Ja sam tada kada se to pominjalo u "Narod pita", rekao sam da znam da su bili u klasi, ispao sam budala - rekao je Macanović.

- Je l' postoji strah ili sumnja da neće proći šest meseci da ćeš pomisliti da te je opet pravila budalom ili nemaš to - pitao je Darko.

- To ne. Ja jesam video sa Najom, a ovo napolju sam znao da će tako biti. Jedina stvar od napolju je što nisam znao za tih pola sata čuvenih u kafani, sve ostalo sam znao. Kaže da kada je Munja okačio stori sa njom, da su mu poslali, pa što meni niko nije poslao kada okačim? Teodorin telefon znam, znam šta ima u slikama. Jedino što može da bude je da je neki od njenih partnera snimao, da ona nije znala - rekao je Bebica.

- Kakav ti je sada odnos sa Miljanom - pitao je Tanasijević.

- Što se nje tiče, ona je nepredvidiva. Imali smo razgovor u pušionici, ne znam ko je sve tu bio, bilo je sve okej, sutradan haos! Kada sam dolazio ovde sada, nešto dobacuje. Ja pokušavam da i po mene i po nju bude najbolje. Juče smo Teodora i ja juče, ona je plakala, Teodora i ja otišli smo s njom do apartmana, smirili je, a evo sada nas napada - rekao je Bebica.

- Pričao si sa Jelenom Ilić, otvorila ti se o svemu kroz šta je prošla sa Ivanom, šta je ono što ti je ostalo urezano - pitao je Tanasijević.

- Ja sam rekao na nominacijama da ljudi generalno Jelenu posmatraju drugačije. Jelena je meni jedna od dražih osoba ovde. Mi uvek u te priče ulazimo slučajno. Nestanak tih para, to oko vantelesne oplodnje, kada ti žena kaže za nekoga ko je živeo šest godina s nekim da je jako nesrećan i da moć oseća tek kada uđe ovde, shvatiš koliko je povređena - rekao je Bebica.

