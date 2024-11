Muk u kući: Ivan progovorio o prisnom odnosu sa Jelenom nakon razvoda, nikad sigurniji u to da od pomirenja NEMA NIŠTA (VIDEO)

Iskren do koske!

Posle razgovora sa Jelenom Ilić, voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi progovorio o njihovom odnosu.

- Meni ne izgleda prisnije, meni izgleda isto. Nama je takav odnos bio minumim šest meseci bar pre ovoga što se desilo...Pre toga nisam sebi davao za pravo da kažem nešto, verovatno mi se smeju ljudi napolju što to radim, ali je jače od mene. Ja se trudim maksimalno i voleo bih da me što pre ovo prođe. Potpuno je drugačija situacija bila napolju, ali ovde, zato sam ja i napisao Jeleni: "Ljubavi moja, teško meni unutra s tobom", znao sam kako će da se odvija situacija. Nadam se da će ovih osam meseci da učine svoje, niti ćemo se pipkati, ljubiti i bitni zajedno, da se potpuno raziđemo. Ja radim kako se osećam - rekao je Ivan.

- Da li osetiš promenu boje glasa - pitao je voditelj.

- Ne, ali ima stvari s kojima se ne slažem, jer nisu tako izgovorene, ali neću se svađati. Da potvrdim ono što je rekla, da sam joj govorio da ću ja da je diskvalifikujem, to sam joj rekao pre neki dan. To me je prošlo, ne postoji nijedna situacija više...Mislim da je bolje da nemamo nikakve svađe, da ne dolazi do toga, maksimalno se trudim da je više nikada ne uvredim, da ne dođem u te situacije. Da li je ona obećavala nekome nešto ili pričala? Ne mogu da kažem da je poznajem, jer je očigledno nisam poznavao, znam s kim je komunicirala i da joj ti ljudi ne žele dobro. Imam pravo da ne verujem ni u šta, imao sam ja i napolju neke predznakove svega. Nije mi cilj da ikoga diskvalifikujem, sami se diskvalifikuju, to ponajmanje želim njoj nakon svega, iako možda zaslužuje - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić