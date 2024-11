Kraj njihovog odnosa? Mateja progovorio o devojci koja ga čeka napolju, Aneli dala svoj sud (VIDEO)

Iskren do koske!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić i Mateji Matijeviću.

- Zašto ne sednete lepo da popričate, ako ima problem? Znamo da ga nemate, napolju imate ogromnu podršku - pročitao je Milan.



- Nisam znala da je Matea zauzet, prija mi, simpatičan mi je i izmami mi osmeh na lice. Mislim da on ne treba da mi dopusti da igramo više. Neću mu više prilaziti, Mića je rekao da je zauzet. Mislim da i ja njemu prijam u nekoj zezanciji, ali ako ga smaram, neću više - rekla je Aneli.

- Pokušala si da ga poljubiš - dobacila je Jelena.

- To je bila z*jebancija, pijana glupost - pravdala se Aneli.

- Juče sam otišao kod Drveta, jer sam želeo da to izbacim iz sebe. Ja sam s devojkom imao dogovor da ne pričam o tome ovde, ona ne bi trebalo da se spominje i da je imenujem jer to njoj pravi problem u nekom poslovnom smislu. Ta devojka je odložila obaveze, bila je kod mene dve nedelje i vratio sam se zauzet. Ponašam se kao zauzet čovek. Nisam hteo to da pokažem ljudima, ali s obzirom da sam to sada izneo - rekao je Mateja.

- To sam čula danas, pretpostavila sam da je to ona - rekla je Aneli.

- Kako se to sad njena privatnost štiti ovde, a on je pokazao njenu sliku - pitao je Milan.

- Devojka mi je rekla da sam joj napravio problem. Pobedila je na izboru za mis u njenoj državi, ne smem da joj pravim problem, zbog tog nekog Ugovora - rekao je Matijević.

- Ti si pokazao njenu sliku ovde, celoj naciji - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić