Digao ih na pijedestal! Gastozu drago što konačno može da hvali Enu, najviše joj je zahvalan kada je povukla ovaj ŠOK potez (VIDEO)

Iskren do koske!

Nenad Marinković Gastoz naredni je dobio reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Mnogo ste mi dragi i mnogo sam vas zgotivio. Idem prvo od Ene, zanimljivije mi je. Pokidala si, tebi ovo tako stoji, ti si stvarno otkrovenje rijalitija. Nisam mogao da verujem da ćeš ovako da se snađeš, čak i kada psuješ i to mi je do ja*a, a sve što radiš, vidi se da je od srca. Drago mi je što te sada komentarišem, ali ovog puta stvarno nemam nikakve zamerke. Mnogo toga si poboljšala. Napokon ste stvarno dobri, vidim da je vaše zbližavanje došlo do toga da ste odnos ojjačali i da više nema onih loših prozivki jedno na drugo, nekako ste shvatili da ste jedno sada. Želim vam da vam traje još dugo. Znaš i sama da sam morao da se odvojim od tebe u jednom trenutku, kupila si me tu jer si ti lično bila ta koja se odvajala od mene da ne bih imao probleme. Hvala ti, to ti neću zaboraviti. Ja sam tvoj fan u rijalitiju - rekao je Nenad, a onda je prešao na Peju, te je otkrio kakvo mišljenje ima o njemu:

Pejo, mnogo si dobar momak, mnogo mi se sviđa tvoje učešće. Super si mi ovde, super si komentator. U jednom trenutku si zamalo postao Ena, kao da gledamo dve Ene. Prijatan si, socijalan si...Za sada smo u vezi i ti i ja, koliko god nam je lepo, može da nam bude i ružno. Šta se meni nije svidelo? Da, skočio si nešto na mene za Acu kada je bilo Keti i to, a taj isti Aca nije ispao korektan, što bi rekli, džaba si krečio. Šaljem Peju, ostavljam Enu.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić