Za svaku grešku našao opravdanje: Luka pokušao da se opere od flerta sa Majom, ne vidi razlog da stavi tačku na ljubav sa Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luka Vujović komentarisao je sa cimerima detalje koji su prethodnih dana iznešeni o Aneli Ahmić, njenom dopisivanju sa Markom Janjuševićem Janjušem, ali i detalje flerta sa Majom Marinković, koje je sinoć sam priznao da su se desili.

- Ma to je glupost - rekao je Miki.

- Asmin ne priča ono da je pisala drugarici za njega. Ja nisam bio 100% siguran, ja njoj verujem. Sve što je voditelj ovde unosio je istina - govorio je Luka.

- Da li te boli to što si lagao za Maju? - pitao je Pop.

- Nije to tako - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako nije? Sve si priznao - rekao je Pop.

- Šta je bilo? Za paštetu, davao sam i vama. Bile su nominacije što sam naveo da mogu da budem sa njom, to je istina. Ja sam joj se nasmešio i to je istina, kao i za babuna. Ona vređala Aneli, a ja ćutao i to je istina. Ako sam se za 35 dana jednom nasmejao okej, istina je. Da li ima da smo sedeli sa strane? Držali se za ruke? Da li sam ja rekao da me Maja zanima? Milane, da li sam rekao da me ne zanima priča sa Majom? - govorio je Luka.

- Milion puta - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve što je Milan pročitao je istina, kao i za Orhideju... Možda je neko drugi to hakovao - dodao je Luka.

- Da li veruješ da joj je stalo do tebe? - pitao je Pop.

- Naravno da joj verujem. Tu joj je otac njenog deteta, a ona se grli sa mnom 24 sata. Ja sam imao argumente da prekinem sa njom i da se ovde sprdam. Da li je imala i ona? Jeste. Što je došla i što je sa mnom? Ako sam ja sve loše radio, ako su svi protiv mene i svi misle da je ne volim što bi došla i bila sa mnom? Ne treba da dokazujem svoju ljubav na tv ekranima, ja sam dokazao napolju dva meseca. Ja sam išao sa njom u krevet svaku noć - pričao je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

