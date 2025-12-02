AKTUELNO

Zadruga

Povukla potez! Sofija ubeđuje Milana da je ne intresuje njegova prošlost, on ne može da veruje šta pričaju njegove bivše (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Milan Stojičković sedeo je u pabu i jeo, te je tako razgovarao sa Sofijom Janićijević.

- Kada je bilo super, bilo im je odlično, a kada sam odlučio da ne budemo zajedno, evo - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću tebi da kažem šta si i da li si radio, mene zanima samo kako se ponašaš prema meni. Ja nisam primetila da si ti agresivan, a ti treba da odgovaraš voditelju i da pričaš sa Mićom. U mene ne treba da saznaš, jer istinu možeš ubrzo da saznaš, pa će ti biti krivo. Ja sam se našla u situaciji da je Terza bio veren - rekla je Sofija.

- Njegova dela ili nedela nemaju veze s tobom, ne može se on oprati s tim da si ga ti možda tipovala - rekao je Mića.

- Ja sam rekao da je meni falsifikovala ličnu kartu, ali da pismo nikada nisam pisao - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odgovor je: "Nisam vozio 240 sat, to je laž", a ne da pričaš o nekim kaznama, koga boli ku*ac za kaznu. Ako je Dragana loša, to ne opravdava tebe ako si ti loš ili nisi - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ništa ne prepušta slučaju: Sofija se ozbiljno nameračila da smuva Milana, on se postideo (VIDEO)

Zadruga

Hana i Nerio su mnogo glasni: Aneli sve više počinje da šokira, Toša ne može da veruje šta sluša! (VIDEO)

Zadruga

I dalje u šoku! Luka ne može da veruje da je Nerio u Eliti, on mu otkrio da NIKO NE ZNA (VIDEO)

Zadruga

Priča ti da ti se ne pominje prošlost, a ona ti KVARI SADAŠNJOST: Karić ne može da veruje da se Anđela i Sofija hvale posle svega, Đuričićeva ZAMERILA

Zadruga

Sunčica povukla šok-potez: U izolaciju poslala Anitu, a evo da li s Anđelom ili Đukićem! (VIDEO)

Zadruga

Pa ovo je totalni hit! Dejan svalio krivicu za poljubac sa Urošem na Terzu, Luka ne može da veruje šta sluša (VIDEO)