Povukla potez! Sofija ubeđuje Milana da je ne intresuje njegova prošlost, on ne može da veruje šta pričaju njegove bivše (VIDEO)

Milan Stojičković sedeo je u pabu i jeo, te je tako razgovarao sa Sofijom Janićijević.

- Kada je bilo super, bilo im je odlično, a kada sam odlučio da ne budemo zajedno, evo - rekao je Milan.

- Ja ću tebi da kažem šta si i da li si radio, mene zanima samo kako se ponašaš prema meni. Ja nisam primetila da si ti agresivan, a ti treba da odgovaraš voditelju i da pričaš sa Mićom. U mene ne treba da saznaš, jer istinu možeš ubrzo da saznaš, pa će ti biti krivo. Ja sam se našla u situaciji da je Terza bio veren - rekla je Sofija.

- Njegova dela ili nedela nemaju veze s tobom, ne može se on oprati s tim da si ga ti možda tipovala - rekao je Mića.

- Ja sam rekao da je meni falsifikovala ličnu kartu, ali da pismo nikada nisam pisao - rekao je Milan.

- Odgovor je: "Nisam vozio 240 sat, to je laž", a ne da pričaš o nekim kaznama, koga boli ku*ac za kaznu. Ako je Dragana loša, to ne opravdava tebe ako si ti loš ili nisi - rekao je Mića.

Autor: Nikola Žugić