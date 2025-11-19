Hana i Nerio su mnogo glasni: Aneli sve više počinje da šokira, Toša ne može da veruje šta sluša! (VIDEO)

Aneli Ahmić bila je kod robota Toše i tom prilikom mu se požalila da ne može više da sluša Neria Ružanjija, svog sestrića i njegovu izabranicu Hanu Duvnjak, te je od Toše tražila čepiće za uši.

- Pošto ja sad spavam u izolaciji - rekla je Aneli.

- Je l' ti treba lepilo za krevet? - našalio se Toša.

- Nemoj da me zezaš, trebaju mi čepići za uši jer su Hana i Nerio jako glasni - rekla je Aneli.

- Je l' ti mene zezaš? Kako možeš da spavaš u dnevnoj sobi? - upitao je Toša.

- Tad sam imala normalne čepiće, a sada mi trebaju od voska - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić