Ne veruje šta sluša: Jaksićka ubeđena da Bora pokušava da je napravi ljubomornom preko Anastasije (VIDEO)

Šok!

U toku je Mićina igra istine, a on je prvo pitanje postavio Aleksandri Jakšić.

- Kome Bora tera inat? - pitao je Mića.

- Ima neke stvarčice koje radi iz inata što se mene tiče bar - rekla je Aleksandra.

- Mi nismo bili u vezi. Ja kad uđem u vezu ne umem da raskinem, imam taj problem - rekao ej Bora.

- Svakjo nađe osobu koja je zapravo za njega - dodala je Aleksandra.

- Meni je žao što ona tako gleda. Ja ne volim da povređujem devojke. Dobro je što smo na početku raščistili. Ona meni meri sedam minuta u krevetu - rekao je Bora.

- Kako kometarišeš procente? - pitao je Mića.

- Narod je tako odlučio i nemam šta da komentarišem - rekla je Miljana.

- Očekivano, on se pokazao kao komentator. Izborio se da mu veruje narod. On je u svakoj priči i temi. Sve radi dobro za rijaliti. - rekla je.

- On se po meni obrukao. Da je neko imao jači od Dače bilo bi sve drugačije. On se potrudio da bude ovde - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

