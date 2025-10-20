Ne veruje šta sluša: Jaksićka ubeđena da Bora pokušava da je napravi ljubomornom preko Anastasije (VIDEO)

Šok!
U toku je Mićina igra istine, a on je prvo pitanje postavio Aleksandri Jakšić.
- Kome Bora tera inat? - pitao je Mića.
- Ima neke stvarčice koje radi iz inata što se mene tiče bar - rekla je Aleksandra.
- Mi nismo bili u vezi. Ja kad uđem u vezu ne umem da raskinem, imam taj problem - rekao ej Bora.
- Svakjo nađe osobu koja je zapravo za njega - dodala je Aleksandra.
- Meni je žao što ona tako gleda. Ja ne volim da povređujem devojke. Dobro je što smo na početku raščistili. Ona meni meri sedam minuta u krevetu - rekao je Bora.
- Kako kometarišeš procente? - pitao je Mića.
- Narod je tako odlučio i nemam šta da komentarišem - rekla je Miljana.
- Očekivano, on se pokazao kao komentator. Izborio se da mu veruje narod. On je u svakoj priči i temi. Sve radi dobro za rijaliti. - rekla je.
- On se po meni obrukao. Da je neko imao jači od Dače bilo bi sve drugačije. On se potrudio da bude ovde - rekao je Ivan.
Autor: A.Anđić