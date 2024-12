Terza uhvaćen na delu: Osmeh odao osećanja prema Sofiji, pokušao da se iščupa i napravi je ljubomornom! (VIDEO)

Šok potez!

U toku je još jedna debata, a današnja tema je da li prijateljstvo može da preživi promene. Svoj stav iznela je Aneli Ahmić.

- Da li Urošu i Slađi možeš da pređeš preko stvari koje su se desilo? - pitao je Marko.

- Ne, mene kad prijatelj izda više puta ja pređem, ali to pamtim. Ispoljavam to na drugi način, isplačem se i boli me što sam prešla preko toga. Ovo su najgore moguće stvari. Ja Terzi nisam prešla preko uvreda, mi smo korektni i ja samo komentarišem, pa smo se i danas posvađali. Kad je Milica bila tu prva sam rekla da nije stao iza Milica i Sofije. Meni je katastrofa i što je Sofiju ustavio. Kad je Sofija rekla da će da budu u utorak zajedno i otišla kod njega u hotel, ja sam to osudila - govorila je Aneli.

- Što ako se borila za ljubav? - pitao je Đedović.

- Za šta da se bori kad je jednu ženu ostavio kući, pa ostavio i nju. Očigledno da on nije za nju, ona se tu ponižava. Terza onaj dan nije pokazao nijedan osmeh, ali evo osmeha. On je počeo da pokazuje prve znakove - rekla je Ahmićeva.

- Šta ako se meni sviđa jedna devojka u kući? - pitao je Terta.

- Ja na osnovu ovoga menjam mišljenje - dodala je Ahmićeva.

- Terzi se sviđa Dragana - otkrio je Ivan.

- Ne, ona se dopada mom drugu Luki. Ja sam se sprodao. Ne bih joj dao mali budžet - rekao je Terza.

- Ti samo sa bivšim ribama možeš da ostvariš bilo kakav kontakt, neće te nijedna - dodao je Đedović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić