Sačekao je na zicer: Munjez ga na kvarno šuknuo Eni i otkrio da je bila zaljubljena u njega, ona ne veruje šta sluša! (VIDEO)

Upravo su počele ''Nominacije'', a Ena Čolić i Jovan Pejić Peja imaće priliku da čuju mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću.

- Pejino ponašanje je bilo detinjasto. Njegovo ponašanje je drugačije kad dođe ovde za sto. Mislim da ćete napolju biti zajedno. Ena ti znaš kakvo ja mišljenje imam o tebi i mi se ne družimo privatno. Eventualno popričamo i popijemo kafu. Znaš da smo imali samo jednu svađu i to je bilo zbog Peje. Ja njega nikada neću uvrediti, on je mene ovde vređao na pravi Boga. Mislim da si ispao jako loš čovek jer si me oblatio svuda. Mislim da je Ena mnogo bolji čovek od tebe. Ti se foliraš jer Mateju ne možeš da ga vidiš očima niti možeš da svariš što je Ena bila s njim. Ti i Munja ste van stola jako dobri, a za stolom ga ti napušavaš. Ostavljam Enu - rekao je Dača.

- Ena me uvek ispoštovala za sve što sam je zamolila. Peja je dobar momak, ali poslaću tebe - rekla je Stefani.

- Peja je hiljadu puta ostao mirne glave, a ja da sam bio na njegov mestu sigurno bi krenuo na njega. Ti si dobar dečko, ali si me uplašio kada si šetao s krstom. Što se tiče Ene, meni više nema težinu šta ona priča. Ona meni ne može da priča šta ja da radim u mom odnosu obzirom da bi ti bila i dalje u svom odnosu da nisi neke stvari radila. Žao mi je što sebi dozvoljavam da ti kažem neke stvari, a ja vam se neću mešati u odnos. Jasno je koliko te bolim i zašto je to tako. Ostaviću Peju i šaljem Enu - rekao je Munjez.

Autor: N.Panić