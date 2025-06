Gastoz sve više počinje da sumnja u Sofi: Polako počeo da shvata da mu radi o glavi, Anđela ga jedva dočekala na zicer! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Jesi li zaista primetila da Gastoz oseća nešto prema devojkama ili si primetila koliko njemu devojke prilaze kada ste odvojeni? - glasilo je pitanje.

- Moja interesna sfera više nije s kim će on da bude i koga će da j*be. Čula sam da mu se sviđa Sofi, ja u to verujem i žao mi je što nema nikakav osećaj i čudi se što se ovako osećam - rekla je Anđela.

- Cela nacija čuje kako Sofi priča okolo da si zaljubljen u nju, da joj ulećeš u kabinu i da će Anđela tek gledati šta je muvačina. Da li je moguće da posle svega toga ti misliš da je ona naivna mala devojčica? - glasilo je pitanje.

- Ja ću nju braniti, ne mislim da išta radi loše. Ja njoj nisam ulazio u tuš kabinu - rekao je Gastoz.

- Ona priča celoj kući da je gledaš stalno i da si zaljubljen u nju - rekao je Milan.

- Meni on nikada nije ulazio u tuš kabinu i nije mi bilo neprijatno da me gleda jer to nisam gledala tako. Ja sam u ponedeljku rekla da je on zaljubljen u mene - rekla je Sofi.

- Ispalo je da si neke stvari Sofiji pričala pre ponedeljka - rekao je Stefan.

- Ne nego Sofi hoće da napravi Mateju ljubomornim, a ova majmunčina ovde se upalila - rekao je Dača.

- On je njoj sinoć rekao da ne želi da bude tužna, a ona njemu kaže da ne može da bude ona tužna nego samo Anđela - rekao je Milan.

- Samo ti nju brani dok ona mene gazi, sram te bilo - rekla je Anđela.

- Ja sam rekla da imam sumnju da se ja njemu dopadam, ali nisam rekla da je zaljubljen u mene - rekla je Sofi.

- Čudno mi je iskreno malo jer mi ona priča da nešto nije rekla, a sada čujem od pet ljudi da mi je rekla - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić