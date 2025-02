Novi problemi pokucali na vrata: Gastoz shvatio da mu Anđela radi o glavi, pa počeo da bljuje vatru! (VIDEO)

Ovo nije očekivao od nje!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić pokačili su oko njene večere obzirom da je došlo do nesporazuma. Njih dvoje su imali jedan dogovor, na koji je Anđela potpuno zaboravila, pa je od svog dečka zatražila da joj napravi sendviče, zbog čega je on ostao u šoku.

- Otvorila sam ti kutiju gde stoji sve, imaš onu budimsku naravno - rekla je Anđela.

- Zar nećeš da jedeš Big mix? - upitao je Gastoz.

- Jao, ja zaboravila. Kunem ti se, ja zaboravila - odgovorila je Anđela.

- Je l' ti mene jeb*š kao vola? - začudio se Gastoz.

- Zaboravila sam, još kažem Sandri da mi spremi hleb - rekla je Anđela.

- Napraviću ti, nije mi problem - odgovorio je Gastoz.

- Samo da kažem Sandri da mi ne daje hleb - rekla je Anđela.

- Šta ćeš da jedeš? - upitao je Gastoz.

- Napraviću sama, nije bitno. Ješću Big mix - odgovorila je Anđela.

- Ne postoji Big mix, šta ti nije jasno?! Šta ćeš da jedeš? - upitao je besno Gastoz.

- Čoveče, je l' treba da ti nacrtam? - upitala je Anđela.

- Meni? Crtaj sebi čoveče i posle sam ja lud - rekao je Gastoz.

- Okej, mogu i ja nekad da se zbunim - istakla je Anđela.

- Veza bez stresa ne postoji, ne možeš da izneseš taj stres, a posle ti fali - rekao je Lule.

- Ovo nije normalno. Nema šanse teoretske, ona mene namerno j*be. Je*e me kao vola, ona mene ovako u krug, vu, vu. Kao volinu, kao vola u kupusu me j*be. Kao vola me j*be brate - poludeo je Gastoz.

Iako su se njih dvoje porečkali oko njene večere, Gastoz je ipak dokazao da mu Anđela puno znači, te se odmah razleteo po Beloj kući kako bi joj istu spremio, a kako je to sve izgledalo pogledajte u video klipu ispod teksta.

Autor: N.P.