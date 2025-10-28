AKTUELNO

MENE NERIO VIŠE NE ZANIMA! Preokret: Aneli uputila javni apel Siti, Nerio zbog ove molbe vrisnuo od sreće (VIDEO)

Šok, šok, šok!

U toku je emisija "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić.

- Mene Nerio više ne zanima! Poručila bih sestri da nastavi svoj život i pusti čoveka - rekla je Aneli.

- Hvaal Bogu, nek je posluša više, to je molim godinama. Mene to ne dira jedne sekunde - rekao je Nerio.

- Ako imaš dokaze onda sve dokaži. Za mene to što bi on rekao ne bi imalo težinu uopšte - rekao je Ivan.

- Znači od deset iskaza, ako za devet ima dokaze nije dovoljno - ubacio se Anđelo.

- Za mene je u glavi gotovo - rekao je Ivan.

- Ili je štiti jer je neodbranjivo ili se plaši. Je l' imaš poruke od Site za to i predao si policiji? - rekao je Anđelo.

- Ja sam te pretnje doživeo u kući i ja sam te pretnje predao policiji, ne mogu da dođem do tih poruka - rekao je Nerio.

- Na portalu Pink.rs imate dokaze da je Sita dobila zabranu prilaska i sve dokaze - rekao je Milan.

- Mama montrum, tetka monstrum i baba monstrum - rekao je Asmin.

- Mama i sestra su ti ku*ve - ubacila se Aneli.

- Nema jače ljubavi nego kad je porodica složna i na okupu. Nerio, oni da imaju porodicu ne bi se ganjali po tuđim kućama i ostavljali telefone njima - dodala je Maja.

- Ovo u međuvremenu je klasično spinovanje priče sa Neria i da se Asmin diskvalifikuje - rekla je Miljana.

- Ajde sedi ku*vo - rekao je Asmin.

- Ku*va ti je mama - rekla je Aneli.

- Namerno su napali u dogovoru Asmina da bi spinovali priču da Nera. Čemu potreba da on uzima od Aneli stvari i da danas kod Zorice sedi sa njom i pije njen sok - rekla je Miljana.

- Je*ali vas pokloni! - rekao je Nerio.

- To ti namerno govore da bi ti uzeo i vratio - rekla je Aneli.

- Nerio je mnogo kontradiktoran, ide sa njima, jede sa njima - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

