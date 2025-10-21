KIPTE OD BESA! Obračun Luke i Aneli trese Šimanovce, Nerio dodatno potpalio vatru: Rekli su da si ušla uz Majinu pesmu (VIDEO)

Šok!
Aneli Ahmić i Luka Vujović napravili su kafu, te zaseli sa Neriom Ružanjijem. Pokrenuli su temu o Anelinom ulasku, pa su zaratili zbog Maje Marinković.
- Kad je bila pesma odmah sam znao da si ti - rekao je Luka.
- Zašto? - pitala je Aneli.
- Zbog pesme - rekao je Luka.
- Mnogi su rekli da je to Majina pesma - rekao je Nerio.
- Znao sam jer sam ti rekao da obrišeš tu pesmu - rekao je Luka.
- Čuj Majina pesma, on mi nije dozvoljavao da slušam tu pesmu. Zbog njega sam morala da preskačem tu pesmu - rekla je Aneli.
- Samo sam ti rekao da obrišeš jednom nakon Narod pita sa Janjušem - rekao je Luka.
- Kažeš da te Luka ne pozdravlja, a ide kod Drveta i naručuje pesme za tebe - rekao je Nerio.
- Ćuti i ti! Znam ja odlično kako on fukcioniše - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić