Ja bih poludeo na Lukinom mestu: Nerio okrenuo leđa Aneli, ukazao na njenu nezainteresovanost prema Vujoviću (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Neriu Ružanjiju kako bi prokomentarisao ljubavni klip Aneli i Janjuša.

- Lepo je da se gleda ljubav, zasuzile su mi oči u jednom momentu. Meni je bilo slatko da gledam da se vole. Rekao sam Luki da bih ja poludeo na njegovom mestu da se Aneli ovako ponaša - rekao je Nerio.

- Ovo je primer kako čovek voli ženu i primer velike ljubavi. Svako ima pravo da formira sebi život. Aneli naprednost je što je bila napolju i sve videla. Jako je bezazlena stvar i igra. On nikad nije rekao da ima emocije, ali je do nje da li će preći ili ne. On je žestoko branio i nju i Ahmiće, što smo mu svi zamerili. Njih dvoje treba da se rasprave oko deteta i da se Asmin ne meša u nju i Luku. Mislim da od ove veze nema ništa i mislim da Luka neće preći preko nekih stvari. Uroš je glavni svedok svega toga. Od Aneli i Luke nema ništa, ali ja im ne želim to. Luka je na ivici živaca, a ona ima svoje razloge koje bi trebala da iznese - rekla je Zorica.

- Ovo smo svi doživeli. Luka je stvarno istinki branio Aneli i njemu porodicu, ali otkad je Asmin dao Staniji crveni karton sve se promenilo i krenuo je odnos sa Majom. Ne vidim emocije između njih. Ona je došla spremna i sve folira. Aneli je pokazala rekacije jedino na Janjuša. Kod Asmina ne vidim reakciju kad je ona u pitanju, kod nje vidim. Veza Luka i Aneli nema veze s mozgom. Mislim da će Luka da trpi do maksimuma jer bi on ispao sad smard i go*nar. Možda postoji i nekakav dogovor. Aneli je na puštenu pesmu krenula ka hotelu, jasno daje reakcije. On je zanima, a ne ja. Od ove veze nema ništa - rekla je Milena.

- Dva dana pred ulazak kad sam obrisao slike, imao sam pravo da kažem drugu: "Ne daj Bože nešto da bude, telefon je kod Aneli" - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić