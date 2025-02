Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Anđela i ja se znamo dugo. Smatram da si kvalitetna osoba, jedna si od retkih osoba i učesnica sa kojom imam određen odnos, ne mogu ni da ga opišem konkretno i da kažem kakav je, sa jednim poštovanjem neizmernim. Uvek me se setiš kada nešto dobiješ, ne mogu da kažem da si škrta, što se mene tiče, šta god da sam ti tražio, uvek si mi izašla u susret. Nikada nisi se suzdržavala da kažeš svoje iskreno mišljenje za moje situacije, kao i ja za tvoje...Ne mogu da verujem da ti ona (Sofija) priča da ti se ne pominje prošlost, a ona ti kvari sadašnjost. Smatram da ako je znala da to smeta tvojoj izabranici. Meni nikako ne ide da se vas dve hvalite, a da je ona najveći problem u vašoj vezi, to je glavna glumica u filmu koja ti kvari scenario. Pokazala je Keti koliko te poštuje, sve što si imala da kažeš Sofiji, istresla si se na Keti...Rekao sam da time što si izbacila s*se večeras, nisi ispoštovala nju. Napravili ste od vaše veze jednu lakrdiju i ku*činu, doveli ste se da se nadmećete ovde, pravite rijaliti vezu, nisam to od vas očekivao - rekao je Karić.

- Zaj*bali ste se je*ote - rekao je Gastoz.

- Na početku veze mi je bilo slatko i idilično, Gastozu je stalo da osvoji nešto što je neosvojivo i što ga odbija. Anđela je pokazivala da neće doći do nečega - rekao je Stefan.

- Brate, samo čekam da i to kaže, razočaralo me je šta priča lik - rekao je Gastoz.

- Ja pričam iskreno šta mislim, ne uvijam ga u foliju. Kada su trebali ljudi da pričaju, umarali su nas ovde s nekim glupim temama. Sada sam došao ovde jer nisam sinoć dobio reč, da iskomentarišem...Isto tako je mogao da provocira Uroša preko Keti ili neke druge ženske osobe...Meni se te neke stvari ne sviđaju, pogotovo ne gde se kreveljite i tako dalje. Šaljem Gastoza, ostavljam Anđelu - rekao je Stefan.

- Ja moram da pitam Anđelu, je l' smatraš provokacijom moj dekolte koji sam obukla - pitala je Sofija.

- To je, u ovom trenutku, da, provokacija, svako normalan će to shvatiti kao provokaciju. Kao da je Keti večeras došla i obukla nešto takvo, tako bih rekla i za nju -rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić