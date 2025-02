ŠOK... Anđela ne može da dođe sebi posle Gastozove odluke, suzama preplavila Belu kući: Osvetiću ti se!(VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Đedoviću kako bi iskomentarisao to što je ovonedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz, za omiljenu ličnost izabrao Jovanu Tomić Matoru, umesto svoje devojke Anđele Đuričić.

- Neki ovde govore da je on to uradio da bi njih dve spustile loptu, to mi je ono 'prebio bi te za tvoje dobro'. - rekao je Marko.

- Šta može da mu bude ispred mene? Osvetiću ti se, evo kunem ti se - pitala je Anđela.

- To moraš njega da pitaš - rekao je Đedović.

- Znači pada u vodu ta priča? - pitao je Milan.

- Pa koga može da boli ku*ac za peglanje te situacije - rekao je Đedović.

- Ne mogu da verujem da mi je ovo uradio, jel moguće ovo? Skupo će te ovo koštati - rekla je Anđela.

- Ti si moja devojka, poštuj moju odluku - rekao je Gastoz.

- Ne može niko da mi kaže da neko može da bude ispred mene - rekla je Anđela.

- Je*iga, kompleksaš sam, neću da ispadnem papak - rekao je Gastoz.

- Ne likujem, čak mi je i neprijatno. Sa vrata sam odmah rekla šta sam imala za Anđelu. Mislim da nije imao nameru da nas miri, hteo je da me skloni samo - rekla je Matora.

- Bolje da me je poslao u izolaciju - rekla je Anđela.

