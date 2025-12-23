AKTUELNO

Zadruga

Asmin je od Luke uspeo da napravi devojčicu: Kačavenda razotkrila Alibabinu igru, pa isponižavala Aneli jer je ponovo pala na njega (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi dala svoj sud o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Ja sam njemu rekla da se zaigrao i da će to da ga košta. Ona je trebala da očekuje da će Asmin sve ovo smisleno da uradi. Nije mogla da očekuje do Asmina ništa dobro, a ja bih na njegovom mestu uradila i gore. Staniju ne bih upletala jer mislim da nije dokona da dolazi u rijaliti. Asmin je od Luke uspeo da napravi devojčicu - rekla je Milena.

- Ja sam kriv što sam bio u zatvoru, a oni otišli u hotel - ubacio se Luka.

pročitajte još

NA SVE NAČINE POKUŠAVA DA JE SROZA: Luka opleo po Aneli, prebacio joj odnos sa Asminom, pa otkrio da je zbog njegovog ega spavao sa njom (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Stanija nije ovde, ti je namećeš: Janjuš očitao bukvicu Aneli, pa brutalno zaratio sa njom: Majka četvorogodišnjeg deteta se ponaša... (VIDEO)

- Luka je u rasprava počeo da iznosi bljuvotine i više nije branio tu porodicu. Na kraju je došao kod njenog bivšeg da se savetuje i da se druži. Asmin ga navlači kao konja, a Luka veveira sve veruje. Hteo je do pre pet dana da izvadi prsten iz jezera. Asmin sve taktički i treba. Ušla je u sedmicu i je*ala mu sve, a sad je on sve to uradio. Završili su u krevetu i drpali se, dete nema veze sa tim.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sve je ovo njeno maslo: Miljana zaustavila sukob Viktora i Terze, razotkrila Mininu prljavu igru (VIDEO)

Zadruga

Održali obećanje! Pala ŽESTOKA akcija Aneli i Luke, jedva dočekali da se pohvale Milanu (VIDEO)

Domaći

TRENUTAK ISTINE: Aneli pobesnela, pa priznala da je Asmin uspeo ponovo da je EMOTIVNO OSAKATI! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Kačavenda otkrila šta je Maja tražila da uradi za nju, u sve umešan Asmin (VIDEO)

Zadruga

Da tugujem zbog budale?! Ja njega ne volim: Aneli nasmejala Terzu ismevanjem Luke, ne prestaje da priča o Asminu (VIDEO)

Domaći

OPŠTI HAOS! Luka se zaleteo na Aneli, krenuo da je vređa, Asmin skočio da je brani! OBEZBEĐENJE GA JEDVA ZADRŽALO (VIDEO)