Asmin je od Luke uspeo da napravi devojčicu: Kačavenda razotkrila Alibabinu igru, pa isponižavala Aneli jer je ponovo pala na njega (VIDEO)

Au!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi dala svoj sud o Aneli Ahmić i Asminu Durdžiću.

- Ja sam njemu rekla da se zaigrao i da će to da ga košta. Ona je trebala da očekuje da će Asmin sve ovo smisleno da uradi. Nije mogla da očekuje do Asmina ništa dobro, a ja bih na njegovom mestu uradila i gore. Staniju ne bih upletala jer mislim da nije dokona da dolazi u rijaliti. Asmin je od Luke uspeo da napravi devojčicu - rekla je Milena.

- Ja sam kriv što sam bio u zatvoru, a oni otišli u hotel - ubacio se Luka.

- Luka je u rasprava počeo da iznosi bljuvotine i više nije branio tu porodicu. Na kraju je došao kod njenog bivšeg da se savetuje i da se druži. Asmin ga navlači kao konja, a Luka veveira sve veruje. Hteo je do pre pet dana da izvadi prsten iz jezera. Asmin sve taktički i treba. Ušla je u sedmicu i je*ala mu sve, a sad je on sve to uradio. Završili su u krevetu i drpali se, dete nema veze sa tim.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić