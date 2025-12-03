Sve je ovo njeno maslo: Miljana zaustavila sukob Viktora i Terze, razotkrila Mininu prljavu igru (VIDEO)

Au!

Borislav Terzić Terza došao je u dnevnu sobu kako bi nastavio svoju raspravu sa Viktorom Gagićem.

- Si*ice mala ima da ćutiš - rekao je Terza.

- Videćemo ko će da ćuti - rekao je Viktor.

- Nemoj da ti kući odu sad - rekao je Terza.

- Pop*šićeš mi ku*ac - rekao je Viktor.

- Tvoja mama voli to - rekao je Terza.

- Sve je ovo Mina smislila i ovo je njen plan, ako si bu*ala pali se. Sve je ovo njeno maslo - rekla je Miljana.

- Nisi ti kriv, ona te navukla - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić