Ne skida osmeh sa lica: Mina se ne odvaja od Viktora, Terza će doživeti pomračenje kad bude video ove scene (VIDEO)

Au!

Mina Vrbaški osamila se sa Viktorom Gagićem u kuću kako bi smirili strasti nakon sukoba sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Terza ne zna o čemu on i ja pričamo, to je poenta - rekla je Mina.

- Ovo mi niko napolju nije rekao - rekao je Viktor.

- Meni rekli da mi mama i tata guraju crevo u du*e i ništa - rekao je Dačo.

- Radi fejk da tebe izbaci u crveno. Ajde Viktore, daj - rekla je Mina.

- Ja ne mogu da verujem - rekao je Viktor.

Nakon čega su otišli u toalet, pa su se vratili na žurku.

- Molim te nemoj! Molim te, obećaj mi - rekla je Mina.

- Obećavam milion posto - rekao je Viktor.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić