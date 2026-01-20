AKTUELNO

Zadruga

FATALNA KOMBINACIJA! Maja rešila da se obračuna sa Đukićem! Asmin počeo da je brani, Aneli stala uz Filipa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos ne staje.

Dača Virijević počao je da priča o mogućim vezama tokom žurke koja sledi večeras, a Filip Đukić je odmah skočio.

- Samo što sam ja bio sa Majom tad, nemoj da se praviš glup - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu da ćutim više na spinovane priče, mene je sramota - rekla je Maja.

- Nećemo, u rijalitiju više ne može da spominjemo tvoje ime - naveo je Đukić.

- Ti si pokazao da si folirant - rekla je Marinkovićeva.

- Reci drugaru, kako da te ne spomenem kad Dača priča o tebi - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si jedan folirant, koji je glumio tri dana žrtvu, nije ti bilo dobro, ne vidim te, je l' ti jasno, kao ja tebi da oprostim? Ti si pokazao kakva si p*čka ispao, juče navodiš Anitu na anketi, a ne govoriš za mene i nju a mi smo bile drugarice. Kad je trebalo da pričaš pričao nisi, nego si ćutao kao k*rva - rekla je Maja.

- Ispoštuj to ako ne želi da je spominješ - rekao je Asmin.

- Nisam je ja prvi spomenuo nego je Dača spomenuo mene i nju - pravdao se Đukić.

- Izgovori slovo M nemoj Maja da govoriš - posavetovao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odj*bi bre, vređaš čoveka svaki dan - umešala se Aneli i stala uz Filipa te se suprotstavila Asminu.

Autor: R.L.

