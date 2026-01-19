CELU FAMILIJU MU POBROJAO! Bora 'počastio' Murata strašnim uvredama, OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! (VIDEO)

Haos među njima ne staje.
Nakon što se posvađao sa Anastasijom Brčić, Bora Santana je nastavio prepucavanje sa Muratom, a obezbeđenje je sve vreme stajalo u pripravnosti.
- Ti si s njom našao da me pod*bavaš - vikao je Bora.
- Mene boli k*rac za tebe, ja radim za sebe - rekao je Murat.
- Zbog takvih sam došao ovde - naveo je Santana.
- Izgledaš kao majmun - naveo je Murat.
- Kozu ćeš ti ponovo k*rati, žensko nisi video, seme li ti j*bem... Hoćeš da te prebijem sad, dođi bre j*bem li ti mamu i sestru bolesnu i očuha ti j*bem u usta - urlao je Bora.
Autor: R.L.