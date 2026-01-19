AKTUELNO

Zadruga

CELU FAMILIJU MU POBROJAO! Bora 'počastio' Murata strašnim uvredama, OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos među njima ne staje.

Nakon što se posvađao sa Anastasijom Brčić, Bora Santana je nastavio prepucavanje sa Muratom, a obezbeđenje je sve vreme stajalo u pripravnosti.

- Ti si s njom našao da me pod*bavaš - vikao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene boli k*rac za tebe, ja radim za sebe - rekao je Murat.

- Zbog takvih sam došao ovde - naveo je Santana.

- Izgledaš kao majmun - naveo je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kozu ćeš ti ponovo k*rati, žensko nisi video, seme li ti j*bem... Hoćeš da te prebijem sad, dođi bre j*bem li ti mamu i sestru bolesnu i očuha ti j*bem u usta - urlao je Bora.

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Luks i Luka zaratili preko crnog stola, čašćavali se najgnusnijim uvredama! (VIDEO)

Zadruga

SMIRI SE ČOVEČE, OBOLEO SI! Mića zaurlao na Boru zbog advokatice, neće više ovo da trpi! (VIDEO)

Zadruga

Pobacao si Norine stvari dok si se k*rvao sa Stanijom, da ne vidi DA IMAŠ DETE! Aneli počela da varniči, Alibaba ne može da se odbrani! (VIDEO)

Domaći

RIJALITI VAN RIJALITIJA! Mustafa Durdžić se NIKAD ŽEŠĆE OBRAČUNAO sa Sitom Ahmić: Do juna ćeš biti u BOLNICI ZA DUŠEVNE BOLESNIKE!

Zadruga

Ljiga ti je ona koja me tužila... Aneli ponovo urniše Janjuša, on pobesneo! (VIDEO)

Domaći

SAMA SAM IZAŠLA IZ PORODILIŠTA, SAMA SVE RADIM: Milica prebacila Terzi što nije uz nju, prebacila mu i vezu sa Sofijom (VIDEO)