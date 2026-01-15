Pobacao si Norine stvari dok si se k*rvao sa Stanijom, da ne vidi DA IMAŠ DETE! Aneli počela da varniči, Alibaba ne može da se odbrani! (VIDEO)

Haos ne staje!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nastavljaju svoju raspravu pred Tošom. Oni su ponovo umešali porodice i izneli sav prljav veš.

- Što si se uhvatio moje mame - rekla je Ahmićka.

- Ona meni ne da dete - naveo je Asmin.

- Tražio si ga tri puta, nisi ga dobio kad si je najstrašnije pljuvao - rekla je Aneli.

- Je l' ti priznaješ da je tvoja mama kriva što nisam video dete - rekao je on.

- Neka ja budem najgora - rekla je Aneli.

- Bio sam dobar sa Sitom i Groficom kad sam poslao poklone za Norin rođendan, a posle nije dala dete - istakao je Durdžić.

- Pisao si da joj je mama indijanac. Mustafa 24 sata sedi na Fejsbuku, piše statuse, sam sa sobom se svađao... Ko ti je kriv j*baču veliki kad si otišao u Majami i ostavio nas. Pričao si mi: "Dabogda se raspala od s". Dok si bio sa mnom dopisivao si se sa Stanijom - dodala je ona.

- Kakve to veze ima sa detetom - rekao je Alibaba.

- Ideš sa mnom u Sarajevo da čestitaš detetu rođendan - rekla je Aneli.

- Meni je Grofica rekla da ti ne dozvolim da vodiš dete u emisiju - rekao je Asmin.

- Ja nisam dete video tri godine, ja ne mogu da je vidim na pet minuta - naveo je on.

- Napolju ću ti dati dete da ga odvedeš, šta hoćeš ti od mene, da napraviš da ti nisam dala dete - rekla je Aneli.

- Tvoja porodica mi nije dala dete. Mogla si da kažeš mojoj mami da uzme dete da bude kod nas dok si ti u rijalitiju, ona te nije pljuvala - rekao je Asmin.

- Zaslužio si sramotu, pobacao si dečije stvari iz kuće, sakrio si to dok si se k*rvao sa Stanijom, pobacao si Norine stvari da ne vidi ona da imaš dete - vikala je Aneli kroz suze.

