Nisam te tukao, dva, tri puta sam te udario, a možda te nisam ni varao! Asmin ponovo pokušao da pomuti pamet Aneli, ona ga oduvala: Gubi se, lažove jedan! (VIDEO)

Durdžić ne staje!

Asmin Durdžić je došao pred jutro u krevet kod Aneli Ahmić, te su razgovarali o svom odnosu i ćerki Nori.

- Da li si ti spremna da budeš normalna, svom detetu. Tri godine zadnje - pitao je Asmin.

- Ne smeš da spominješ Noru više - rekla je Aneli.

- Ja znam da moje ponašanje nije normalno, što sam učinio Nori, a da li ti smatraš da je tvoje normalno. Ovo je prijateljski razgovor. Koliko imaš godina, osećaš se kao balavica od 20 godina, zašto nisi dete upisala u vrtić - opet je pitao Durdžić.

- Zato što se razboljeva, ne mogu plaćati toliko lekove. Mi ćemo biti u Dubrovniku, ja imam pare - rekla je Ahmićka.

- Vrati je da živi u Lincu i ti dođi da živiš u Lincu, daću ti ja stan od 50 kvadrata. Budi normalna, kulturna. Ja vidim u Norinim očima tugu na svakoj njenoj slici - naveo je Asmin.

- Da li moje dete može da bude srećno bez mene - pitao je Asmin.

- Ja ne znam kako će ona razmišljati. Mislim da će je to u dubini uvek boleti. Gubi se, pogledaj joj oči, pogledaj kakvu kosu ima, ništa ne znaš. Nisi nikad došao da vidiš, mrš, lažove jedan. Evo ti ga Luka družiš se sa njim, a prvi je rekao da ne vodim dete kad je trebalo da se vidite - rekla je Aneli.

- Da li si spremna da se promeniš, da se ponašaš kao majka, a ne kao budala... Nisam te tukao, dva tri puta te udario, vidiš da sam ti bio najbolji. Možda te i nisam varao, otkud znaš - naveo je Asmin.

Autor: R.L.