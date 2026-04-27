'IDEM DA POTPIŠEM JEDAN DŽINOVSKI UGOVOR' Željko Mitrović najavio važan sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa otkrio za čim je nostalgičan (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na društvenoj mreži Instagram i najavio veliki poslovni potez koji ga uskoro očekuje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Naime, Mitrović je uz video snimak iz luksuzne četvrti Dubai Marina koja se nalazi u Emiratima poručio da ga u narednim nedeljama očekuju „veoma značajni sastanci“ u ovoj, kako je naveo, njemu dragoj zemlji.

- U narednih par nedelja idem na jedan od veoma značajnih sastanaka, u ovu meni veoma dragu zemlju, da bih potpisao jedan džinovski ugovor! P.S. Moram da priznam da sam malo nostalgičan za vremenima kada nije bilo AI, i kada je sve bilo stvarno kao na ovom snimku! - napisao je Mitrović na Instagramu.

Snimak je nastao pre tri godine kada je Željko Mitrović vozio skejt u Dubaiju, te je zagonetnoj objavi dao i nostalgičan karakter.

Ova objava je izazvala brojne pozitivne reakcije i komentare korisnika ove društvene mreže.

Iako još uvek nije poznato o kakvom je tačno ugovoru reč ova najava Željka Mitrovića digla je prašinu i zainteresovala sve za njegove naredne poteze.

