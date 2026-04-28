STIŽE NAM NAOBLAČENJE SA SEVERA! U Beogradu sunčani, ovi delovi Srbije danas na udaru kiše

Temperature će biti od dva do 25 stepeni.

U Srbiji će u utorak, 28. aprila, nakon hladnog jutra tokom dana na severu biti umereno oblačno, a u ostalom delu zemlje pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne očekuje umereno naoblačenje bez padavina koje će se sa severa proširiti i na ostali deo zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se tek ponegde na jugu i jugozapadu. Duvaće slab i umeren, istočni i severoistočni vetar, a temperature će biti od dva do 25 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz postepeno umereno naoblačenje, sa slabim i umerenim severoistočnim vetrom i najvišom dnevnom temperaturom oko 22 stepena.

