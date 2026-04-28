VOZAČI OPREZ! I za ovaj saobraćajni prekršaj ostajete bez vozačke dozvole EVO U KOJIM SVE SLUČAJEVIMA SE ODUZIMA ISPRAVA

Mnogi vozači prave ove propuste gotovo svakodnevno, ne sluteći da se kazneni poeni mogu brzo sabrati i dovesti do oduzimanja vozačke dozvole.

U Srbiji kažnjavanje u saobraćaju ne svodi se samo na jednu kaznu. Vozač može istovremeno da dobije novčanu kaznu, kaznene poene i zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilom određene kategorije. Upravo zato mnogi prave istu grešku, plate kaznu i misle da je priča završena, a onda kada im se poeni saberu, stigne rešenje o oduzimanju vozačke dozvole.

Kako se kažnjavaju vozači u Srbiji?

Sistem je najlakše razumeti kroz tri odvojene stavke:

- Novčana kazna - iznos u dinarima koji dobijate za konkretan prekršaj.

- Kazneni poeni - bodovi koji se upisuju u evidenciju i sabiraju kroz vreme.

- Zabrana upravljanja - zaštitna mera kojom se privremeno zabranjuje vožnja, najčešće na određeni broj meseci.

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima u Srbiji ne postoji pravilo tipa "toliko poena = toliko dinara". Novčana kazna i poeni dolaze iz konkretnog prekršaja, a poeni se kasnije sabiraju.

Koliko kaznenih poena i kazni se dobija za najčešće prekršaje?

Vozači u Srbiji često potcenjuju koliko brzo kazneni poeni mogu da se saberu. Neki teški prekršaji nose i dvocifren broj poena, što može dovesti do brzog oduzimanja vozačke dozvole.

Što znači da i neki "bezazleni" prekršaji poput minimalnog prekoračenja brzine ili prevoženja više lica od dozvoljenog, ili korišćenja mobilnog telefona pri vožnji, ukoliko se ponove više puta mogu dovesti do oduzimanja vozačke dozvole usled sabiranja kaznenih poena.Ovo su najčešći primeri iz prakse saobraćajne policije.

Vožnja pod dejstvom alkohola

- 0,5-0,8 promila alkohola - novčana kazna 10.000-20.000 dinara, 6 kaznenih poena, zabrana upravljanja oko 3-4 meseca.

- 0,81-1,2 promila - novčana kazna 20.000-40.000 dinara, 8 kaznenih poena, zabrana upravljanja najmanje 4 meseca.

- 1,21-1,6 promila - novčana kazna 100.000-120.000 dinara ili zatvor do 60 dana, 9-14 kaznenih poena, zabrana upravljanja najmanje 8 meseci.

- Preko 2,0 promila - novčana kazna 120.000-140.000 dinara ili zatvor 30-60 dana, 15 kaznenih poena, zabrana upravljanja najmanje 9 meseci.

Prekoračenje brzine u naselju

-Do 30 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna do 10.000 dinara, bez kaznenih poena.

- 31-50 km/h preko - novčana kazna 10.000-20.000 dinara, 4 kaznena poena, zabrana upravljanja najmanje 30 dana.

- 51-70 km/h preko - novčana kazna 20.000-40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, 7 kaznenih poena, zabrana upravljanja najmanje 3 meseca.

-Preko 70 km/h - novčana kazna 100.000-120.000 dinara ili zatvor najmanje 15 dana, 14 kaznenih poena, zabrana upravljanja najmanje 8 meseci.

Prekoračenje brzine van naselja

-Do 40 km/h preko dozvoljene brzine - novčana kazna do 10.000 dinara, bez kaznenih poena.

- 41-60 km/h preko - novčana kazna 10.000-20.000 dinara, 3 kaznena poena, zabrana upravljanja najmanje 1 mesec.

-61-80 km/h preko - novčana kazna 20.000-40.000 dinara, 6 kaznenih poena, zabrana upravljanja najmanje 3 meseca.

Prolazak kroz crveno svetlo i nepoštovanje signalizacije

- Prolazak na crveno svetlo - novčana kazna 20.000-40.000 dinara, 6 kaznenih poena, zabrana upravljanja najmanje 3 meseca.

- Nepoštovanje znaka stop ili prvenstva prolaza - novčana kazna 10.000-20.000 dinara, 2-3 kaznena poena.

Mobilni telefon, pojas i ostali česti prekršaji

- Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje - novčana kazna oko 10.000 dinara, u težim slučajevima i kazneni poeni.

Nekorišćenje sigurnosnog pojasa - novčana kazna oko 5.000 dinara, bez kaznenih poena.

Prevoz više putnika nego što je dozvoljeno - novčana kazna 6.000-20.000 dinara, 3 kaznena poena.

Tačan broj poena i visina kazne zavise od okolnosti prekršaja i odluke nadležnog organa, ali ovi primeri pokazuju koliko brzo vozači mogu da se približe pragu za oduzimanje vozačke dozvole.

Kazneni poeni: Kada ostajete bez vozačke dozvole?

Kaznene poene evidentira nadležna organizaciona jedinica MUP-a Srbije koja vozača vodi u evidenciji. Kada se pređe prag, pokreće se postupak oduzimanja vozačke dozvole.

- 18 kaznenih poena - vozaču se oduzima vozačka dozvola.

- 9 kaznenih poena - vozaču sa probnom vozačkom dozvolom oduzima se dozvola.

Da li se kazneni poeni brišu i kada?

Kazneni poeni se ne "resetuju" plaćanjem kazne. Oni ostaju upisani i brišu se tek nakon proteka zakonom propisanog roka. U praksi, poeni se brišu nakon isteka 24 meseca od dana pravnosnažnosti odluke o prekršaju, uz važne izuzetke kada rok ne teče (na primer, dok traje izrečena zabrana upravljanja ili dok se izdržava kazna zatvora).

Šta se dešava kada saobraćajna policija utvrdi prekršaj?

Saobraćajna policija na licu mesta ili kroz dalji postupak pokreće prekršajni proces. Ishod može biti jedna ili više sankcija: novčana kazna, kazneni poeni, zabrana upravljanja. Najveći problem nastaje kod vozača koji ponavljaju prekršaje, jer se poeni sabiraju i približavaju pragu posle kog sledi oduzimanje vozačke dozvole.

Oduzimanje vozačke dozvole, šta to praktično znači?

Kada vozač dostigne prag kaznenih poena, nadležna jedinica MUP-a donosi rešenje o oduzimanju vozačke dozvole. U tom trenutku vožnja postaje visok rizik, ako nastavite da vozite, ulazite u zonu novih, strožih sankcija i dodatnih problema.

Kako se vraća vozačka dozvola nakon oduzimanja?

Vraćanje dozvole nije automatsko. Vozač mora da ispuni uslove koji u praksi predstavljaju "rehabilitaciju" i proveru znanja:

- Poseban zdravstveni pregled (provera zdravstvene sposobnosti za vožnju).

- Obavezni seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

-Položen ispit provere znanja nakon seminara.

- Izmirene obaveze (plaćene kazne i istekao period zabrane upravljanja, ako je izrečen).

Kako izgleda seminar i ispit u praksi?

Seminar unapređenja znanja traje 14 radnih dana i obuhvata ukupno 40 časova. Uobičajeno se sprovodi radnim danima u popodnevnim terminima. Nakon odslušanog seminara, vozač pristupa polaganju ispita provere znanja. Ako vozač ne položi, ispit se ponovo polaže u roku koji ne može biti kraći od propisanog minimuma.

Najčešća greška vozača "Platio sam kaznu, sve je gotovo"

Novčana kazna je samo jedan deo priče. Kazneni poeni ostaju u evidenciji, a kod ponavljanja prekršaja dolazi trenutak kada prag bude premašen. Tada vozačka dozvola postaje najveći ulog, a povratak dozvole zahteva vreme, troškove i dodatnu proceduru.



Autor: Jovana Nerić