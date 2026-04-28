Oca je prvi put posle 30 godina video u MRTVAČNICI! Potresna ispovest sina izazvala LAVINU KOMENTARA

Nakon 30 godina razdvojenosti, sin se suočio sa smrću oca beskućnika. Njegove reči na sahrani otkrile su duboku emotivnu dramu.

Neki odnosi završe se mnogo pre nego što dođe kraj. Bez razgovora, bez objašnjenja, bez prilike da se poprave.

Jedan otac i sin bili su razdvojeni čitavih 30 godina, a nekoliko rečenica koje je sin napisao nakon očeve smrti ukazalo je na ogromnu dramu koja je dovela do prekida kontakta.

"U utorak mi je umro otac. U sredu sam ga video prvi put posle tačno 30 godina, u mrtvačnici. Novine nezvanično saznaju da je reč o beskućniku. Dali su mi sve što je imao: dva brijača, ogledalce, sapun, tri evra, nekoliko kutija lekova, ličnu kartu, paklicu Drine, upaljač...", napisao je na X jedan sugrađanin.

Čovek ispričao kako je bio na sahrani oca kojeg nije video 30 godina.

Ipak, na sahrani je učinio ono što je red. Nosio je kovčeg. Stajao nad grobom. Poljubio krst.

"Ispratio sam ga! Oca kog nisam imao... Iako nisam osećao gubitak - sa tim gubitkom sam živeo celog života - nosio sam kovčeg jer - "valja se". Ni sam ne znam zašto, poljubio sam krst i šapnuo: "Opraštam ti". Iako možda nije to zaslužio. Grobnica je zatvorena pur penom. Bio je to kraj!", dodao je.

Reakcije su, očekivano, bile podeljene.

Jedni su u njegovim rečima videli hladnoću i nerazumevanje.

"Ne razumem te. Otac je svetinja, i majka. Gde si bio 30 godina? Šta ti njemu ima da opraštaš? Trebalo je da kažeš: "Oprosti mi, molim te", glasio je jedan od komentara.

Ali odgovor koji je usledio razbio je svaku površnu osudu:

"Drago mi je što niste iskusili nasilje u porodici i što nemate takve traume."

U toj jednoj rečenici, mnogi su prepoznali ono neizgovoreno - da iza odsustva često ne stoji ravnodušnost, već bol, strah ili beg. Da postoje odnosi koji ne mogu da se poprave, jer nikada nisu ni bili zdravi.

Autor: S.M.