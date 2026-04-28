KAZNA I DO 50.000 DINARA! Prvog maja NI SLUČAJNO nemojte raditi OVO - Greška vas može baš skupo koštati

Bliži se Prvi maj, a uz planiranje roštilja u prirodi, važno je znati da nepropisno loženje vatre može doneti kaznu i do 50.000 dinara.

Iako na prvi pogled deluje bezazleno zapaliti roštilj u parku ili na nekoj livadi, takvo ponašanje može dovesti do ozbiljnih posledica.

Parkovi, zelene površine između zgrada i druga javna mesta nisu namenjeni za rošttiljanje, jer postoji rizik od požara, oštećenja trave i zagađenja prostora.

Zbog toga komunalne službe mogu izreći kazne onima koji se ne pridržavaju pravila, što je najčešće slučaj upravo za Prvi maj.

Ipak, roštiljanje nije zabranjeno u potpunosti. Postoje mesta koja su posebno uređena i predviđena za tu namenu, gde je dozvoljeno paliti vatru uz poštovanje osnovnih pravila bezbednosti.

Kazne i do 50.000 dinara

Na javnim zelenim površinama, poput parkova ili travnjaka između zgrada, gde paljenje vatre nije dozvoljeno, kazne za fizička lica obično su oko 10.000 dinara.

Ako se roštilj loži u prirodi, posebno u šumi ili na udaljenosti manjoj od 200 metara od šume, kazne su strože i kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, urpavo zbog povećanog rizika od požara.

U slučajevima kada roštiljanje izazove dodatne probleme - poput požara, oštećenja javne površine ili ozbiljnog remećenja reda i mira - kazne mogu biti i veće, a moguće su i druge sankcije, uključujući prekršajne ili čak krivične postupke.

