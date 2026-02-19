Klanšček: Sud obavezao Oliveru Kovačević da mi zbog povrede ugleda i časti isplati 50.000 dinara

Predsednik Upravnog odbora RTS-a Branislav Klanšček saopštio je da je Prvi osnovni sud obavezao Oliveru Kovačević da mu zbog povrede ugleda i časti isplati 50.000 dinara. Saopštenje predsednika UO RTS-a prenosimo u celosti.

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao Oliveru Kovačević da mi na ime nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda isplati iznos od 50.000 dinara.

Naime 15. februara 2023. godine Olivera Kovačević, tada glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa RTS-a izjavila je da je "Klanšček od RTS-a dobio za njegov privatni festival Beogradsko proleće 50.000 evra za dva sata nekvalitetnog programa". Da je to namerno izrečena neistina trebalo je proći skoro tri godine kako bi i sud to potvrdio.

Tu izjavu, željni senzacionalizma, su preneli skoro svi mediji. Ali RTS je ćutao, nije demantovao izjavu glavne i odgovorne urednice Zabavnog programa Olivere Kovačević, te se stekao utisak da je to stav kuće, a ne samo glavne i odgovorne urednice Zabavnog programa. U obrazloženju presude sud navodi da "nije sporno da je tužena navedenu izjavu dala u svojstvu glavne i odgovorne urednice Zabavnog programa JMU RTS, a ne kao privatno lice".

Evidentno je da je tadašnji generalni direktor Dragan Bujošević znao da je to neistina, a što je u svojstvu svedoka na ročištu 23.06.2025. godine i potvrdio rekavši da: "nema saznanja da je Branislavu Klanščeku isplaćen bilo kakav iznos". Ali se postavlja pitanje zašto je ćutao skoro tri godine? Rekao je to u sudnici ali ne tamo gde se mere rejtinzi.

50.000 evra može da nestane u izjavi, ali ne i u poslovnim knjigama RTS-a. Da bi to dokazao bilo je potrebno skoro trogodišnje putovanje kroz lavirinte pravde u vremenu u kojem se retki sećaju vremenske prognoze od juče. Neka ovo bude podsetnik istine.

Autor: S.M.