NESTAO MARKO IZ KRALJEVA! Pre četiri dana ušao na Jarinje, porodica i policija tragaju za njim na Kosovu! (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Marko Steić (36) iz Kraljeva nestao je pre četiri dana nakon što je ušao na Kosovo preko Jarinja, porodica i policija apeluju na građane za pomoć u potrazi.

Mladić iz Kraljeva, Marko Steić (36) nestao je pre četiri dana, 24. aprila, a pretpostavlja se da se nalazi na Kosovu, potvrdila je njegova porodica.

Kako dodaju, njegova želja je bila da postane iskušenik u manastiru na Kosovu, te je 24. aprila ušao u autobus "Kolašin prevoz" koji polazi iz Kraljeva u 09.15 časova i prema redu vožnje stiže u Kosovsku Mitrovicu u 12.30 časova.

Njegov ulazak na Kosovo, kako je potvrdila porodica koja je slučaj prijavila i kosovskoj policiji, registrovan je na graničnom prelazu Jarinje tog dana u 11 časova.

Međutim, od tada porodica o njemu nema nikakvu informaciju, a potvrđuju da on nije imao lični prtljag ni mobilni telefon kod sebe tog dana.

Porodica apeluje na sve, ukoliko imaju bilo kakve informacije o njemu i njegovom kretanju, da ih i prijave policiji.

A apel građanima za pomoć ukoliko imaju bilo kakve informacije, uputila je i policija, koja je danas krenula u potragu za ovim licem. Njima je nestanak prijavljen jutros, a utvrđeno je da je njegov ulazak registrovan na prelazu Jarinje 24. aprila u 11 časova.

- Porodica je prijavila slučaj, mi smo pronašli podatak da je on prešao Jarinje 24. aprila u 11 časova. Od tada nemaju informaciju o njemu, tužilac je naredio da se krene u potragu i otvoren je slučaj ‘nestalo lice' - kazao je Erduan Balići iz kosovske policije.

Autor: A.A.

POVEZANE VESTI

Društvo

DEČAK (6) NESTAO U NIŠU! Izašao iz dvorišta u pidžami i rekao da mu se spava - policija na nogama! Porodica moli za bilo kakvu informaciju

Hronika

DECA ZATEKLA JEZIV PRIZOR! Danas stiže DNK analiza nogu pronađenih u džaku na obali Kolubare: Porodica biznismena koji je nestao pre nekoliko dana sa

Svet

Noa se četiri dana zabavljao s drugovima, pa nestao: Unakaženo telo nađeno u žbunju, na sebi imao samo cipele

Društvo

NESTAO MLADIĆ (26) U UŽICU! Viktor u trenutku nestanka na sebi imao duksericu sa kapuljačom i pocepane farmerke, ALI NIJE IMAO OBUĆU - porodica moli z

Extra

IZAŠAO IZ REKE I UŠAO U HOTEL: Krokodil napravio haos u Zimbabveu, gosti sve snimili (VIDEO)

Društvo

RADNIK OBEZBEĐENJA NESTAO PRE 17 DANA! Zabrinuta porodica moli za pomoć, poslednji put razgovarao s majkom (FOTO)