DEČAK (6) NESTAO U NIŠU! Izašao iz dvorišta u pidžami i rekao da mu se spava - policija na nogama! Porodica moli za bilo kakvu informaciju

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Dečak uzrasta oko šest godina nestao je u Nišu nakon što je izašao iz dvorišta i krenuo ulicom. Na sebi je imao pidžamu, a policija i porodica ga intenzivno traže

Dete uzrasta između 6-7 godina nestalo je u ulici Babičkih odreda u Nišu. Prema prvim nezvaničnim informacijama dete se igralo u dvorištu sa svojim bratom blizancem.

U jednom trenutku otvorili su kapiju i jedan od braće izašao je napolje i krenuo uz ulicu naviše. Na sebi ima teget pidžamu i pre izlaska iz dvorišta rekao je da mu se mnogo spava.

Ono što se vidi na sigurnosnim kamerama jeste da je dečak večeras oko 20 časova prošao uz ulicu naviše, a nakon toga u 20.04 časova prošla je i njegova majka.

Policija još uvek traga za dečakom i on još uvek nije lociran.

Autor: D.Bošković

#Dete

#Dečak

#Nestao dečak

#Niš

#Pidžama

