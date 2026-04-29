PRIPREMITE SE ZA ZAHLAĐENJE! Evo kakvo vreme nas očekuje za 1. maj i kada se vraća proleće

Današnji dan doneće Srbiju naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuje se i zahlađenje. Oblačna i padavinska zona premeštaće se od severa ka jugu.

Na jugu i jugoistoku veći deo dana očekuje se suvo i toplije sa sunčanim intervalima, uveče zahlađenje sa padavinama.

Maksimalna temperatura biće danas od 14 °C u centralnim i zapadnim do 22 °C na jugoistoku Srbije.

Sa severoistoka će uslediti i prodor hladne vazdušne mase.

U četvrtak će na severu Srbije biti suvo sa sunčanim periodima.

U ostalim predelima kiša i pljuskovi, a na višim planinama južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije padaće sneg.

Očekuje se da padne i do 10–15 cm snega.

Snežna granica spustiće se i na 1000 metara, lokalno na jugu Srbije i niže.

Biće vrlo hladno.

Maksimalna temperatura biće od 6 °C na jugu do 16 °C na severu Srbije, u Beogradu do 15 °C.

Prema večeri u svim predelima razvedravanje.

U noći ka petku biće veoma hladno.

U mnogim predelima očekuje se prizemni mraz, a lokalno mraz u petak ujutro i na 2 metra iznad tla.

Minimalna temperatura biće od 0 do 5 stepeni, lokalno i ispod 0 °C.

Mnogi će noć provesti na otvorenom, pa se savetuje veoma topla, čak i zimska garderoba, s obzirom na to da će temperature biti kao da je kraj novembra.

Najveća opasnost očekuje se na poljoprivrednim i ratarskim kulturama, zbog mogućih oštećenja, pa treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U petak tokom dana sunčano i toplije, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Očekuje se i razvoj oblačnosti, a u južnim i centralnim predelima i ređa pojava pljuskova.

Maksimalna temperatura biće od 10 °C na jugu do 18 °C na severu Srbije, u Beogradu do 16 °C.

Od vikenda postepeno toplije, a povratak pravog proleća očekuje se sledeće sedmice.

Maksimalna temperatura biće oko 25 °C, a biće i nestabilnije, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Autor: Iva Besarabić