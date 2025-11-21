DRASTIČNO PADA TEMPERATURA: Sve smo bliže minusu, kiša prelazi u sneg: Prvo će se zabeleti OVI gradovi

Današnji dan doneće Srbiji jače zahlađenje sa kišom, a toplo će ostatati samo na jugu i jugoistolu Srbije, uz pljuskove sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće od 4 na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije. u Beogradu do 8.

Prema kraju dana očekuje se dalji pad temperature vazduha, pa će već večeras kiša preći u sneg na zapadu Srbije i u Podrinju, a tokom noći i na zapadu Vojvodine, pre svega u Bačkoj, na zapadu Srema i Mačve, dok bi temperatra opala na 0°C.

Dakle, od gradova sneg će prvo početi da pada u Loznici, Somboru, Apatinu, Šidu, Bačkoj Palanci i oni će se prvo ui zabeleti.

U subotu vrlo hladno, susnežica i sneg padaće u većem delu Srbije, naročito u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predelima, a biće ga i na području Beograda i Vojvodine. Na jugu i jugoistoki kiša i pljuskovi.

Maksimalna temperatura biće od 2 na severu i zapadu Srbije i u Beogradu do 12 na jugoistoku zemlje.

Najhladniji dan biće nedelja. Ponegde se očekuje sneg.

Maksimalna temperatura biće od 1 do 5°C, u Beogradu do 2°C.

Već početkom sledeće sedmice sledi značajnije otopljenje, ali se nastavlja promenljivo vreme sa čestom kišom.

Autor: S.M.