RHMZ SE UPRAVO OGLASIO: ZA 1. MAJ CELA ZEMLJA POD ALARMOM! Ove 3 kategorije ljudi da budu na posebnom OPREZU

Popaljeni alarmi za Prvi maj! U najkraćem, to je najnovije upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Žutim meteoalarm na snazi je 1. maja u celoj zemlji zbog niskih temperatura, odnosno prizemnog mraza.

"Štete u poljoprivredi - povrćarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo posebno su ugroženi, glasi objašnjenje ovog alarma, objavljeno je na sajtu RHMZ.

Takođe, dodaje se - ovo su nepovoljni vremenski uslovi za:

- hronične bolesnike

- ljudi pod terapijom i medicinskom kontrolom

- meteoropate

Na snazi je i jedno hidrološko upozorenje: "Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa", navodi se na sajtu RHMZ.

Upaljeni alarmi već od sutra

Danas u Srbiji nema upaljenih meteoalarma, ali već sutra zbog niskih temperatura, žuti meteoalarm je na snazi u dva regiona Srbije - Bačkoj i Banatu.

Sutradan, odnosno 1. maja, kada Srbi tradicionalno idu na prvomajski uranak, cela Srbije je pod žutim alarmom zbog niskih temperatura!

Vremenska prognoza do kraja današnjeg dana

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, danas će u većini mesta biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim plјuskovima.

Vetar slab i umeren, u drugom delu dana mestimično pojačan, severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 14 stepeni na zapadu do 23 stepeni na jugoistoku Srbije. U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg.

RHMZ najavljuje: Pred prvomajske praznike prestanak padavina

Vremenska prognoza za četvrtak, 30. april

U četvrtak, 30. aprila, u Vojvodini i na zapadu Srbije razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Posle podne i uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, osim na istoku Srbije gde će biti padavina i u toku noći ka petku.

Vetar umeren, ponegde i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10 stepeni, a najviša od 10 do 16 stepeni Celzijusa.

Tokom prvomajskog uranka hladno i suvo sa prizemnim mrazevima

Od petka do kraja sedmice (od 1 do 3. maja) biće promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni plјusak biće uglavnom na istoku i jugoistoku zemlјe.

Temperatura u padu, upozorava RHMZ: Ujutro se očekuje pojava prizemnih mrazeva, koji će biti najrasprostranjeniji u petak (1. maja) i subotu (2. maja), dok će dnevne temperature u petak (1. maja) biti od 12 do 17 stepeni, a zatim u porastu.

Duvaće pojačan severozapadni vetar, naročito sredinom dana i posle podne.

Od ponedeljka osetno toplije

Od ponedelјka (4. maja) osetno toplije sa dnevnim temperaturama oko 25 stepeni Celzijusa - početkom sedmice pretežno sunčano, a zatim nestabilnije sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom.

Vremenska prognoza za Beograd

Na području Beograda dnevne temperature u četvrtak i petak (30. aprili i 1. maj) od 15 do 17 stepeni, za dane vikenda (2. i 3. maj) od 20 do 23 stepeni, a početkom sledeće sedmice (od 4. maja) uz sunčano vreme i oko 25 stepeni.

Prizemni jutarnji mraz očekuje se u petak, 1. maja.

Autor: Iva Besarabić