Važno UPOZORENJE pred Prvi maj upućeno građanima Srbije: Ove stvari NIKAKO ne smete da radite ako planirate druženje u prirodi

Građani koji prvomajske praznike planiraju da provedu u prirodi trebalo bi da se ponašaju odgovorno kako bi izletišta ostala bezbedna i očuvana, poručuju iz preduzeća "Srbijašume".

Iz ovog preduzeća podsećaju da je paljenje vatre dozvoljeno isključivo na jasno obeleženim i uređenim mestima. "Srbijašume" upravljaju sa oko 900.000 hektara šuma i šumskog zemljišta, a pred praznike se dodatno uređuju izletničke zone i pojačavaju kontrole na terenu.

Na popularnim lokacijama postavljeni su mobilijar, nadstrešnice, posebna ložišta za roštilj, kao i informativne table sa pravilima ponašanja. Piknik-zone su jasno označene i lako prepoznatljive, uz uređene staze i mesta za odmor, dok je pristup šumama slobodan uz obavezu lične odgovornosti.

U "Srbijašumama" upozoravaju da se tokom praznika pravila često zanemaruju, što značajno povećava rizik od požara, od kojih više od 95 odsto nastaje usled ljudske nepažnje.

Apeluje se na građane da ne lože vatru za roštilj van obeleženih mesta, da ne bacaju opuške i lako zapaljive materijale, kao i da nakon piknika obavezno ugase vatru i otpad odlože na predviđena mesta. Takođe se skreće pažnja da se ne pali korov i biljni ostaci u blizini šuma, jer svako neodgovorno ponašanje predstavlja direktnu opasnost po šume, životinje i imovinu.

