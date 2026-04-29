DETALJNA PROGNOZA ZA PRAZNIKE: Meteorolog Todorović otkriva kakvo nas vreme čeka za 1. maj – spremite se za ovaj preokret!

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da će tokom prvomajskih praznika u Srbiji biti pretežno sunčano vreme, uz promenljivu smenu sunca i oblaka, dok se od 4. maja očekuje osetniji porast temperature.

Prema njegovim rečima, sutra nas očekuje najsvežiji dan u nedelji:

Četvrtak: Kiša u centralnim i južnim krajevima, dok na severu popodne stiže razvedravanje.

Petak (1. maj): Jutro sa slabim mrazom ponegde, dok će dan biti pretežno sunčan ali svež. Maksimalne temperature kretaće se od 13 do 17 stepeni, što je znatno ispod proseka za ovo doba godine.

Subota (2. maj): Slično vreme, uz blagi porast temperature za stepen do dva. Moguća je retka, kratkotrajna kiša u trajanju od par minuta.

Nedelja (3. maj): Pretežno sunčano i toplije, sa temperaturama do 20 stepeni.

"Od 4. maja pa nadalje sledi dalji porast temperature, tako da bi već 8. maja maksimalne vrednosti bile između 20 i 25 stepeni Celzijusa, što i jesu prosečne vrednosti", naveo je Todorović.

Meteorolog je istakao da u prvih deset dana maja nema nagoveštaja za ozbiljnije padavine. Obilnije kiše i pljuskovi, koji su karakteristični za ovaj mesec, mogu se očekivati tek u drugoj polovini maja.

Autor: D.S.