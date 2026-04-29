AKTUELNO

Društvo

DETALJNA PROGNOZA ZA PRAZNIKE: Meteorolog Todorović otkriva kakvo nas vreme čeka za 1. maj – spremite se za ovaj preokret!

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da će tokom prvomajskih praznika u Srbiji biti pretežno sunčano vreme, uz promenljivu smenu sunca i oblaka, dok se od 4. maja očekuje osetniji porast temperature.

Prema njegovim rečima, sutra nas očekuje najsvežiji dan u nedelji:

Četvrtak: Kiša u centralnim i južnim krajevima, dok na severu popodne stiže razvedravanje.

Petak (1. maj): Jutro sa slabim mrazom ponegde, dok će dan biti pretežno sunčan ali svež. Maksimalne temperature kretaće se od 13 do 17 stepeni, što je znatno ispod proseka za ovo doba godine.

Subota (2. maj): Slično vreme, uz blagi porast temperature za stepen do dva. Moguća je retka, kratkotrajna kiša u trajanju od par minuta.

Nedelja (3. maj): Pretežno sunčano i toplije, sa temperaturama do 20 stepeni.

"Od 4. maja pa nadalje sledi dalji porast temperature, tako da bi već 8. maja maksimalne vrednosti bile između 20 i 25 stepeni Celzijusa, što i jesu prosečne vrednosti", naveo je Todorović.

Meteorolog je istakao da u prvih deset dana maja nema nagoveštaja za ozbiljnije padavine. Obilnije kiše i pljuskovi, koji su karakteristični za ovaj mesec, mogu se očekivati tek u drugoj polovini maja.

Autor: D.S.

#1. maj

#Nedeljko Todorović

#Praznik rada

#Vremenska prognoza

#meteorolog

#prognoza maj 2026

#temperatura u Srbiji

#vreme za praznike

POVEZANE VESTI

Društvo

POSLE SNEGA STIŽE JOŠ GORA VREMENSKA POJAVA: Meteorolog Todorović prognozira ledeni vikend i otkriva da je najviše snega palo na neočekivanom mestu!

Društvo

Temperatura uskoro i do 25 stepeni! Meteorolog Todorović objavio najnoviju prognozu - evo kakvo nas vreme čeka do kraja aprila

Društvo

NE ODLAŽITE ZIMSKU ODEĆU! Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka: Evo i kada treba da se spremimo za PLJUSKOVE I GRMLJAVINU

Društvo

Evo kakvo nas vreme čeka za Vaskrs i Prvi maj: Najnovija prognoza za dane pred nama

Društvo

Stižu topliji dani i 30 stepeni, oglasio se RHMZ: Evo kakvo nas vreme čeka za 1. maj

Društvo

SUTRA DO 18 STPENI, A OD ČETVRTKA PREOKRET! Oglasio se RHMZ: Ovo je detaljna prognoza za naredne dane, za vikend ne izlazite bez KIŠOBRANA