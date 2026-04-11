Temperatura uskoro i do 25 stepeni! Meteorolog Todorović objavio najnoviju prognozu - evo kakvo nas vreme čeka do kraja aprila

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da se za Vaskrs očekuje prijatno i toplo vreme, sa temperaturama između 16 i 19 stepeni. Kako je naveo, do utorka 14. aprila temperatura će dodatno rasti i dostići oko 20 stepeni, dok se sredinom naredne nedelje ponovo očekuje kišovitije vreme i blagi pad temperature za dva do tri stepena.

Todorović je, pišu domaći mediji, rekao da će već danas popodne danas biti više sunca i da će se u toku noći dalje razvedravati. Takođe je dodao da, pošto će biti vedra noć, postoji mogućnost da će ujutru biti uslova za mraz.

- U svakom slučaju, sutra, pretežno sunčano, toplije. Ako gledamo maksimalnu temperaturu, toplije za jedno dva do tri stepena, što znači da bi u većini mesta ona bila negde između 16 i 19 stepeni, što su prosečne maksimalne vrednosti za ovaj period aprila - rekao je Todorović.

Dodao je da će od ponedeljka doći do porasta temperature, pa se u utorak 14. aprila očekuje oko 20 stepeni.

- Međutim, biće i sledeće sedmice pomalo kiše, sreda ili četvrtak. U ponedeljak i utorak duvaće pojačan južni i jugoistočni vetar. Biće košave - rekao je on.

Narednog vikenda, 18. i 19. aprila, ponovo se očekuje toplije vreme, dok će u periodu od 20. do 23. aprila uslediti novo zahlađenje i svežije vreme.

- Neće biti veliki pad temperature, neće biti velike oscilacije, možda dva do tri stepena - rekao je on i dodao da se tek posle 25. aprila možemo nadati i letnjim temperaturama od preko 25 stepeni.

Kada su u pitanju planinski predeli, Todorović navodi da je visina snežnog pokrivača na Kopaoniku oko 35 centimetara i da se postepeno smanjuje.

- Tamo nisu previsoke dnevne temperature. Noću i ujutru je hladno, minus, danju je možda od 5 do 7 stepeni. Tako da i narendih dana biće slične, ne mnogo više - rekao je on.

pročitajte još

Evo šta treba uraditi na Veliku subotu: Na ovo mnogi zaborave

Autor: Marija Radić

POVEZANE VESTI

Društvo

KAKVO NAS VREME OČEKUJE DO KRAJA SEPTEMBRA: Da li smo se pozdravili sa letom ili nas očekuje još toplih dana?

Društvo

OČEKUJE NAS VRELO LETO, BIĆE I DO 40 STEPENI Meteorolog Todorović pomenuo ključan datum: I u Beogradu će biti pakleno

Društvo

ZIMA SE NE PREDAJE! Posle sunčanih 20 stepeni – stiže novo zahlađenje! Evo kada nas čeka pravi preokret!

Društvo

Meteorolog Todorović najavio pad temperature: Spomenuo i prvi OZBILJNIJI, evo šta nas čeka narednih dana!

Društvo

UŽIVAJTE U PRAVOM LETNJEM DANU: Sunčano i veoma toplo, TEMPERATURE DO 33 STEPENA, a evo kad stiže zahlađenje

Društvo

NE ODLAŽITE ZIMSKU ODEĆU! Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka: Evo i kada treba da se spremimo za PLJUSKOVE I GRMLJAVINU