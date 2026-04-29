STANJE NA PUTEVIMA: Manje gužve na granici sa Hrvatskom, na Sremskoj Rači čekanje do dva sata

Saobraćaj na graničnim prelazima za teretna vozila beleži blago rasterećenje, osim na pravcu ka Bosni i Hercegovini i delimično ka Hrvatskoj, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zadržavanja na graničnim prelazima

Prema poslednjim informacijama od 17:15 časova, situacija na terminalima za teretna vozila je sledeća:

Hrvatska (Batrovci): Kamioni na izlazu iz zemlje čekaju oko tri sata.

Hrvatska (Bezdan): Zadržavanje na izlazu je oko sat vremena.

Bosna i Hercegovina (Sremska Rača): Prosečno vreme čekanja za teretnjake je 120 minuta.

Ostali prelazi: Za sve kategorije vozila trenutno nema dužih zadržavanja.

Naplatne stanice i režim rada za praznike

Na naplatnoj stanici Preljina automobili trenutno čekaju oko 15 minuta, dok na ostalim deonicama autoputeva nema zastoja.

Povodom predstojećeg 1. maja, najavljene su promene u radnom vremenu pojedinih prelaza ka Mađarskoj:

Bački Vinogradi – Ašothalom: Od 1. maja u 07:00 časova radiće 24 sata dnevno.

Horgoš 2 – Reske 2: Od 1. maja u 04:00 časa takođe prelazi na režim rada od 24 sata.

„Putevi Srbije“ spremni za praznični talas

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da spremno dočekuje prvomajske praznike. Zbog očekivanog povećanog intenziteta saobraćaja, intenziviran je rad na svim naplatnim stanicama, povećan je broj inkasanata, a svi kanali za naplatu i distribuciju kartica funkcionisaće non-stop.

Savet vozačima: Povremena slaba kiša uslovljava mestimično vlažne kolovoze. Apeluje se na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i drže bezbedno odstojanje.



Autor: D.S.